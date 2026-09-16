Mistral va alimenter l'assistant IA du moteur de recherche Firefox

( AFP / SEBASTIEN BOZON )

Les modèles d'intelligence artificielle de l'entreprise française Mistral vont alimenter le nouvel assistant IA du moteur de recherche en source ouverte Firefox développé par la fondation américaine Mozilla, ont annoncé mercredi les deux entités.

L'alliance de la start-up française et du navigateur américain "vise à offrir confidentialité, contrôle et liberté de choix aux utilisateurs qui recourent à l'IA pour naviguer sur internet", ont-elles indiqué dans un communiqué.

Firefox propose déjà à ses utilisateurs le choix entre plusieurs chatbots d'IA, notamment ChatGPT d'OpenAI, Claude d'Anthropic, Google de Gemini et Vibe (anciennement Le Chat) de Mistral.

Avec ce partenariat, Mistral deviendra l'IA privilégiée par la nouvelle fonctionnalité appelée "Smart Window" de Firefox qui doit permettre de mener des recherches complexes, retrouver des informations importantes qu'un utilisateur a consulté et exploiter des données pertinentes en fonction des onglets de navigation, selon le communiqué.

"Ce partenariat représente la collaboration de deux défenseurs du logiciel libre qui travaillent ensemble pour apporter les innovations scientifiques de Mistral aux utilisateurs de Mozilla à travers le monde", a salué le patron de Mistral, Arthur Mensch, cité dans le communiqué.

La start-up "contribuera à alimenter Smart Window pour les utilisateurs en France et en Amérique du Nord", tandis que le Royaume-Uni et l'Allemagne devraient suivre plus tard cette année, est-il précisé.

Mozilla s'est fait le chantre du logiciel en source ouverte, qui signifie que l'accès à son code de programmation est libre, reproductible, modifiable et qu'il peut être partagé.

Mistral propose de son côté des modèles d'IA à "poids" ouverts, c'est-à-dire que des paramètres internes fixés lors de la phase d'entraînement sont partagés publiquement et peuvent être téléchargés et modifiés.

Cela ne signifie pas que ces modèles sont entièrement "open source", car le code et les données d'entraînement, notamment, restent soumis à des restrictions.

Pour "Smart Window", certaines protections ont été intégrées. Ainsi, les "conversations ne sont pas enregistrées par défaut sur les serveurs de Mozilla" et Mistral s'engage à ne conserver aucune donnée, est-il précisé.