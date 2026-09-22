Mistral va acquérir la start-up Pimento, spécialisée dans la publicité par IA

( AFP / LIONEL BONAVENTURE )

L'entreprise française d'intelligence artificielle (IA) Mistral va racheter "pour plusieurs millions d'euros" la start-up Pimento, spécialisée dans la création de campagnes publicitaires grâce à l'IA, a-t-elle indiqué lundi à l'AFP, confirmant une information du média L'Informé.

Les équipes de Pimento vont rejoindre celles de Mistral afin de muscler son assistant conversationnel Vibe (anciennement Le Chat), a-t-elle souligné.

L'entreprise n'a pas voulu être plus précise quant au coût de cette acquisition. Selon L'Informé, elle va débourser environ 3,8 millions d'euros.

Créée en 2022, Pimento facilite la création de campagnes de publicité avec l'intelligence artificielle et travaille avec plus de 180 marques, selon son site internet.

Mistral a levé début septembre 3 milliards d'euros, notamment auprès du géant sud-coréen Samsung, afin de doper son infrastructure et ses travaux de recherche.

Le groupe, qui compte actuellement plus de 1.000 employés, est ainsi devenu la start-up d'IA en Europe continentale la mieux financée et valorisée.

Il a déjà acquis cette année la start-up française Koyeb, un fournisseur de cloud sans serveur, et la jeune pousse autrichienne Emmi AI, spécialisée dans la simulation numérique pour l'industrie.

Mistral a par ailleurs un contrat avec l'AFP lui permettant d'intégrer les dépêches de l'agence aux réponses aux questions posées à son agent conversationnel