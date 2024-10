Missiles iraniens vers Israël : un avion Air France a survolé l'Irak durant l'attaque, une "enquête interne" ouverte

( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )

Selon des informations de LCI, les pilotes du vol "ont vu les missiles depuis le cockpit", une information que n'a pas souhaité commenter Air France.

Un avion au milieu des hostilités. Le 1er octobre, alors que débutait l'attaque de missiles iraniens en direction d'Israël, un vol Air France survolait le territoire irakien en direction de Dubaï. La compagnie Air France a annoncé ce mercredi avoir ouvert une "enquête interne".

"Le 1er octobre, des informations ont permis d'identifier une attaque à venir d'Israël par l'Iran avec l'envoi de missiles balistiques. En conséquence, et sans attendre des instructions des autorités irakiennes, Air France a décidé de suspendre le survol de l'espace aérien du pays par ses avions à compter de 17H heure universelle (soit 19H heure de Paris)", indique un communiqué de la compagnie transmis à l'AFP. Air France précise que ce jour-là, son vol AF662, reliant Paris CDG à Dubaï, "survolait le sud de l'Irak quand l'attaque iranienne a débuté, vers 16H45 heure universelle. Il a quitté l'espace aérien du pays peu avant 17H00. L'espace aérien irakien n'a été officiellement fermé par les autorités locales qu'à 17H56 heure universelle", est-il précisé.

Le communiqué rappelle que les appareils d'Air France "évitaient déjà les espaces aériens israélien, libanais et iranien" et que "le survol de l'espace aérien irakien était limité à un corridor spécifique utilisé par toutes les compagnies aériennes". Un porte-parole de la compagnie a précisé à l'AFP qu'"une enquête interne a été ouverte sur cet événement".

"La lumière doit être faite"

Les missiles balistiques se déplacent à une altitude supérieure à celle où volent les avions de ligne. Mais selon LCI, les pilotes du vol AF662 "ont vu les missiles depuis le cockpit", une information que n'a pas souhaité commenter Air France. Interrogé par LCI, Laurent Veque, membre du bureau du Syndicat national des pilotes de ligne, a déclaré que "les faits sont établis et connus, l'avion s'est retrouvé dans ce corridor irakien au milieu des hostilités déclenchées par l'Iran envers Israël". "La lumière doit être faite (...) La commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) va certainement être saisie dès aujourd'hui, on veut savoir ce qu'il s'est passé", a-t-il ajouté.

L'Iran a indiqué avoir lancé 200 missiles contre Israël le 1er octobre, après la mort, le 27 septembre, du chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, tué par un missile israélien dans la banlieue sud de Beyrouth, en même temps qu'un général iranien. Selon Téhéran, 90% ont atteint leur cible, tandis que l'armée israélienne a assuré qu'un grand nombre avaient été interceptés.