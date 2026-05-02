MISE À JOUR N° 3-Un tribunal américain suspend, pour l'instant, la vente par correspondance de médicaments abortifs

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* La Louisiane a contesté une règle relative au mifépristone, un médicament utilisé pour l'avortement

* La cour d'appel a donné raison à la Louisiane dans une décision unanime

(Ajoute les commentaires du procureur général de la Louisiane, de GenBioPro, de l'Institut Guttmacher et des détails supplémentaires sur la décision aux paragraphes 2, 4 à 7, 14 à 18, 21 et 23) par Daniel Wiessner

Vendredi, une cour d'appel américaine a temporairement bloqué une règle fédérale autorisant la distribution par correspondance du médicament abortif mifépristone, restreignant ainsi considérablement l'accès à ce médicament à l'échelle nationale, et en particulier dans les États ayant interdit l'avortement.

Un panel conservateur de trois juges de la 5e Cour d'appel fédérale, basée à La Nouvelle-Orléans, a statué à l'unanimité que l'État de Louisiane, dirigé par les républicains, avait de fortes chances d'obtenir gain de cause dans son recours contre la règle de 2023 adoptée par l'administration de l'ancien président démocrate Joe Biden.

Bien que cette décision soit provisoire, elle est la première à restreindre de manière significative l'accès à la mifépristone dans le cadre d'une série de procès contestant l'autorisation initiale du médicament en 2000 et les réglementations ultérieures facilitant son obtention. La réglementation de 2023 de l'Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux (FDA) a supprimé l'obligation de délivrer la mifépristone en personne.

Cette décision a été saluée par la procureure générale républicaine de Louisiane, Liz Murrill, qui a déclaré dans un communiqué qu’elle « se réjouissait de continuer à défendre les femmes et les bébés alors que cette affaire se poursuit ».

Cette décision n’est pas le dernier mot sur la question, mais elle constitue pour l’instant la menace la plus grave pour l’accès à l’avortement depuis que la Cour suprême a restreint les droits à l’avortement en 2022, a déclaré Kelly Baden, vice-présidente du Guttmacher Institute, un groupe de défense des droits à l’avortement.

« Le rétablissement d’exigences de délivrance en personne, médicalement inutiles, pour la mifépristone va semer le chaos et la confusion à travers le pays et compromettre considérablement la capacité des patientes à obtenir des soins d’avortement », a déclaré Mme Baden dans un communiqué.

La FDA n'a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

UNE SÉRIE DE BATAILLES JURIDIQUES

La restriction de l'accès à la mifépristone, y compris par le biais de consultations de télésanté avec des prestataires hors de l'État, a été une priorité absolue pour les États dirigés par les républicains qui ont interdit l'avortement, notamment la Louisiane.

Près de la moitié des États ont interdit ou sévèrement restreint l'avortement depuis que la Cour suprême des États-Unis a annulé, en 2022, sa reconnaissance du droit constitutionnel des femmes à cette procédure . Cela a entraîné une forte augmentation des avortements médicamenteux, ce qui a déclenché une série de batailles juridiques concernant l'accès à ces médicaments.

L'avortement médicamenteux est un traitement à deux médicaments comprenant la mifépristone, utilisée dans environ deux tiers des avortements aux États-Unis, suivie du misoprostol, utilisé pour interrompre une grossesse au cours des 10 premières semaines.

Dans les États où l'avortement est légal et où les médecins sont autorisés à prescrire des médicaments par télésanté, moins de 2 % des ordonnances de médicaments abortifs sont délivrées en personne , selon une étude de l'Université de Californie du Sud.

La Louisiane a poursuivi la FDA en justice l'année dernière, affirmant que l'agence, en adoptant la règle de 2023, avait ignoré les risques d'effets indésirables graves posés par la mifépristone, notamment la septicémie et l'hémorragie.

L'administration Biden a soutenu que la mifépristone était efficace et sûre, citant des études montrant que des effets indésirables graves survenaient chez moins de 1 % des patientes.

Les laboratoires pharmaceutiques GenBioPro et Danco Laboratories sont intervenus dans le procès intenté par la Louisiane pour défendre la réglementation de la FDA. La version de marque de la mifépristone, Mifeprex, est le seul produit de Danco, et GenBioPro tire l’essentiel de ses revenus de la version générique, ont déclaré les sociétés dans leurs conclusions déposées au tribunal. L’année dernière, la FDA a approuvé une autre version générique , fabriquée par Evita Solutions.

« Nous sommes alarmés par la décision de ce tribunal d’ignorer les données scientifiques rigoureuses de la FDA et les décennies d’utilisation sûre de la mifépristone dans une affaire intentée par des opposants extrémistes à l’avortement », a déclaré Evan Masingill, directeur général de GenBioPro, dans un communiqué.

Il a ajouté que la société s'engageait à prendre toutes les mesures nécessaires pour rendre la mifépristone aussi largement accessible que possible. Les laboratoires pharmaceutiques, ainsi que la FDA sous l'administration Trump, pourraient soit demander à l'ensemble de la 5e Cour d'appel de réexaminer la décision, soit faire appel devant la Cour suprême des États-Unis, où les conservateurs sont majoritaires (6 contre 3).

En 2024, la Cour suprême a examiné une contestation de la règle sur la vente par correspondance déposée par des groupes médicaux et des médecins, mais a jugé qu’ils n’avaient pas la qualité pour agir en justice . Le Missouri, le Kansas et l’Idaho ont repris cette affaire, qui est en instance.

« ASSOUPLISSEMENT PROGRESSIF »

Dans une décision rendue le 7 avril, le juge fédéral de district David Joseph avait suspendu la procédure engagée par la Louisiane dans l'attente d'un réexamen par l'administration du président Donald Trump de la sécurité de la mifépristone, qui, selon les médias, a été reporté jusqu'après les élections de mi-mandat de novembre.

Le juge a rejeté la demande de la Louisiane visant à bloquer la règle de 2023, mais a reconnu avec l'État qu'elle était probablement illégale, indiquant qu'il statuerait en ce sens lorsque l'affaire reprendrait.

La Louisiane avait demandé à la 5e Cour d'appel de suspendre cette décision et de bloquer la règle pendant que l'État interjetait appel, procédure qui pourrait prendre des mois.

Vendredi, un panel de la 5e Cour d'appel composé de trois juges nommés par des présidents républicains a donné raison à la Louisiane en estimant que la FDA n'avait pas justifié la suppression de l'obligation de délivrance en personne.

« L'assouplissement progressif par l'agence des mesures de sécurité relatives à la mifépristone n'était probablement pas fondé sur des données et la littérature scientifique », a écrit pour la cour le juge fédéral Stuart Kyle Duncan, nommé par Trump.

Il a déclaré que « chaque avortement facilité par l’action de la FDA annule l’interdiction de la Louisiane sur les avortements médicamenteux ». Une fois perdue, a-t-il écrit, « cette prérogative souveraine de protéger la vie à naître ne peut être regagnée par un recours juridique ».

Cinq autres États dirigés par des républicains ont intenté deux actions en justice distinctes concernant la réglementation de la FDA sur les médicaments abortifs, y compris l’autorisation initiale accordée il y a 26 ans. L’administration Trump a décidé de suspendre les deux affaires en attendant son examen du médicament.

La Louisiane et le Texas ont également poursuivi en justice ou mis en accusation des prestataires de soins de santé d’autres États pour avoir prescrit de la mifépristone à leurs résidents, mettant ainsi à l’épreuve les lois dites « de protection » en vigueur dans des États comme New York et la Californie, qui protègent les prestataires contre les enquêtes et les poursuites menées depuis l’extérieur de l’État.