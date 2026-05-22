MISE À JOUR N° 2-Warsh prend les rênes de la Fed alors que l'inflation grimpe et que la confiance des consommateurs s'effondre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Reformulation du premier paragraphe, ajout d'un commentaire de Warsh au paragraphe 8)

* Warsh s'engage à diriger une Fed "axée sur les réformes"

* Trump promet le "soutien total" de son administration

* Warsh sous la pression des marchés et de ses collègues concernant les décisions de taux

* Waller, de la Fed, prêt à mettre fin à la "tendance à l'assouplissement"

par Howard Schneider

Kevin Warsh a prêté serment vendredi en tant que président de la Réserve fédérale américaine à un moment crucial pour l'économie américaine, où la flambée des prix de l'essence due à la guerre en Iran fait grimper l'inflation et sape la confiance des consommateurs , des ingrédients puissants pour un dilemme politique aux implications politiques.

Vêtu d’un costume sombre et d’une cravate, accompagné de son épouse Jane Lauder, héritière de la fortune Estée Lauder, Warsh a prêté serment devant le juge de la Cour suprême Clarence Thomas après une longue présentation par le président Donald Trump. La salle Est de la Maison Blanche était remplie de hauts responsables du gouvernement, dont le secrétaire au Trésor Scott Bessent, et d’amis de longue date de Warsh, notamment l’ancienne secrétaire d’État Condoleezza Rice.

Trump, qui n'a cessé de critiquer l'ancien président Jerome Powell pour ne pas avoir baissé les taux d'intérêt, a déclaré que Warsh bénéficierait du "soutien total de mon administration" et souhaitait qu'il soit "totalement indépendant" dans ses nouvelles fonctions, mais l'a également exhorté à reconnaître que "la croissance ne signifie pas l'inflation".

Qualifiant cela d’"honneur de toute une vie d’être rappelé au service public", Warsh a déclaré dans de brèves remarques après la cérémonie: "Pour mener à bien cette mission, je dirigerai une Réserve fédérale axée sur les réformes, en tirant les leçons des succès et des erreurs du passé, en m’affranchissant des cadres et des modèles statiques et en respectant des normes claires d’intégrité et de performance."

L'attend un essor fulgurant des technologies d'IA qui est en train de remodeler l'économie d'une manière qui, selon les responsables de la Fed, pourrait avoir des répercussions profondes pour les travailleurs, les entreprises et les consommateurs, mais qu'il sera difficile pour Warsh et ses collègues d'évaluer en temps réel. Dans le même temps, l’inflation est élevée et pourrait encore s’accélérer alors que l’économie fait face à des chocs, notamment le prix du pétrole poussé à plus de 100 dollars le baril par la guerre entre les États-Unis et Israël contre l’Iran, des droits de douane élevés sur les importations, ainsi que la hausse des coûts des services publics et d’autres dépenses liée au déploiement de l’IA.

Soulignant les enjeux tant politiques qu'économiques, les enquêtes auprès des consommateurs de l'université du Michigan publiées vendredi ont montré que la confiance des consommateurs avait chuté à un niveau historiquement bas, l'optimisme des républicains et des indépendants tombant à son plus bas niveau depuis le début du second mandat de Trump.

"Notre mission à la Fed est de promouvoir la stabilité des prix et le plein emploi", a déclaré Warsh. "Lorsque nous poursuivons ces objectifs avec sagesse et clarté, indépendance et détermination, l'inflation peut être plus faible, la croissance plus forte, le salaire net réel plus élevé, et l'Amérique peut être plus prospère – et, ce qui n'est pas moins important, la place de l'Amérique dans le monde plus sûre."

WALLER: ABANDONNER LA "TENDANCE À L'ASSOUPLISSEMENT" Le débat sur la politique de la Fed bat déjà son plein, , le gouverneur de la Fed Christopher Waller, nommé par Trump et qui avait passé un entretien pour le poste remporté par Warsh, ayant opéré vendredi un revirement significatif dans sa propre réflexion et s’étant rangé à l’avis d’un groupe de dissidents récents de la Fed selon lequel la banque centrale devrait abandonner le "biais d’assouplissement" de ses perspectives politiques et ouvrir la porte à une éventuelle hausse des taux. Les données récentes montrant que l’inflation s’étend et s’intensifie dans l’ensemble de l’économie, la Fed devrait "indiquer clairement qu’une baisse des taux n’est pas plus probable à l’avenir qu’une hausse", a déclaré Waller peu avant la prestation de serment de Warsh. Ces commentaires ont alimenté les paris des marchés sur une hausse des taux dès le mois d’octobre.

Warsh, 56 ans, a obtenu le soutien de Trump pour ce poste à l’issue d’une audition publique d’un an réunissant les meilleurs candidats.

Au cours de cette période, le nouveau président a défini des objectifs de réforme ambitieux pour une banque centrale qui, selon lui, avait commencé à perdre le cap lorsqu’il a démissionné de son poste de gouverneur en 2011 pour s’opposer aux achats d’obligations de la Fed. Aujourd’hui, cependant, ses premiers mois pourraient être accaparés par un dilemme plus pressant: faut-il relever les taux d’intérêt pour empêcher l’inflation de dépasser davantage l’objectif de 2 % de la Fed, ou mettre en péril dès le départ sa crédibilité en tant que combattant de l’inflation? "L'inflation est un choix de la Fed", a déclaré Warsh lors de son audition de confirmation au Sénat, son contrôle sur les taux d'intérêt à court terme constituant un levier qu'elle peut utiliser pour stimuler ou freiner les dépenses, et ce faisant, tenter de maintenir l'inflation au niveau de l'objectif de la Fed. La Fed n'a pas atteint son objectif depuis plus de cinq ans et se situe actuellement à plus d'un point de pourcentage au-dessus de celui-ci.

DES CHOIX DIFFICILES

Ramener l’inflation à un niveau acceptable peut impliquer des choix difficiles qui entrent parfois en conflit avec les politiques et les objectifs de l’administration Trump, et parfois avec l’autre objectif de la Fed, à savoir le plein emploi. Dès le début de son mandat en tant que 11e président de la Fed, Warsh devra surveiller ses arrières: d’un côté, un marché obligataire mondial qui a commencé à faire grimper les taux d’intérêt, signe d’une inquiétude croissante face à l’inflation; de l’autre, des collègues comme Waller qui ont commencé à faire naître des attentes quant à la nécessité d’une hausse des taux; et enfin, Trump, qui a par le passé considéré les hausses de taux comme une attaque politique contre son programme économique et qui a vivement critiqué Powell pour ne pas avoir abaissé les coûts d’emprunt.

Les commentaires de Warsh et son approche des différends actuels entourant la Fed, notamment la décision à venir de la Cour suprême concernant la tentative, jusqu’ici infructueuse, de Trump de limoger la gouverneure Lisa Cook, seront également suivis de près et comparés à la défense acharnée de l’indépendance de la Fed par Powell.

La prochaine réunion de la Fed aura lieu les 16 et 17 juin, date à laquelle les responsables voteront sur les taux d'intérêt et une nouvelle déclaration de politique générale, et présenteront également de nouvelles projections économiques.

L'une des premières décisions de fond de Warsh sera de déterminer s'il soumettra une "projection par points" indiquant où il estime que se situeront les taux d'intérêt à la fin de cette année, et ce faisant, s'il révélera que ses opinions ne sont pas si différentes de celles de ses collègues qu'il a fustigés pour leur "pensée de groupe", ou s'il deviendra un cas à part avec des opinions susceptibles de semer davantage la confusion sur des marchés qui font déjà grimper les taux d'intérêt à long terme aux États-Unis.