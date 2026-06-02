MISE À JOUR N° 2-Trump nomme son allié Bill Pulte au poste de directeur par intérim des services de renseignement américains

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Pulte n'a pas d'expérience dans le domaine de la sécurité nationale

* Il occupe le poste de directeur de l'Agence fédérale de financement du logement

* Pulte a utilisé ses fonctions actuelles pour s'en prendre à ses adversaires politiques

* Tulsi Gabbard a démissionné de son poste de directrice du renseignement national (DNI) en raison de tensions avec la Maison Blanche

(Ajoute des détails sur le soutien de Pulte à la mise au pilori d'adversaires politiques, la réaction des démocrates et le contexte) par Jacob Bogage et Jonathan Landay

Le président Donald Trump a nommé mardi Bill Pulte, responsable fédéral de la régulation du logement, au poste de directeur par intérim du renseignement national, promouvant ainsi un fidèle politique sans aucune expérience en matière de sécurité nationale à la tête de la vaste communauté du renseignement américain en cette période de guerre et de tensions mondiales.

Dans un message publié sur les réseaux sociaux, Trump a déclaré que Pulte, 38 ans, remplacera temporairement Tulsi Gabbard, qui quitte ses fonctions, à ce poste, mais qu'il continuera également à occuper les fonctions de directeur de l'Agence fédérale de financement du logement et de président des organismes de crédit hypothécaire soutenus par le gouvernement fédéral, Fannie Mae et Freddie Mac.

“William possède une grande expérience dans la gestion des dossiers les plus sensibles aux États-Unis, la sécurité et la solidité des marchés, ainsi que plus de 10 000 milliards de dollars chez Fannie Mae/Freddie Mac, ce qui représente une augmentation substantielle par rapport à la situation d’il y a seulement 12 mois”, a écrit Trump sur sa plateforme Truth Social.

Gabbard, nommée par Trump et occupant le poste de directrice du renseignement national depuis février 2025, a annoncé le mois dernier son intention de quitter ses fonctions à compter du 30 juin. Reuters a rapporté qu’elle avait été contrainte de quitter son poste en raison de tensions avec la Maison Blanche. Gabbard a déclaré avoir démissionné en raison du diagnostic récent de cancer de son mari.

AUCUNE EXPÉRIENCE DANS LE DOMAINE DU RENSEIGNEMENT

Pulte, qui n'a aucune expérience dans le domaine du renseignement, supervisera temporairement les 18 agences qui composent la communauté du renseignement américaine, dont le budget combiné s'élève à plus de 115 milliards de dollars pour l'exercice 2026.

Parmi celles-ci figurent le principal service d'espionnage à l'étranger, la CIA (Agence centrale de renseignement), et la NSA (Agence de sécurité nationale), cette immense agence qui intercepte les communications étrangères et contribue à défendre les États-Unis contre les cyberattaques.

Trump a annoncé la nomination de Pulte au poste de chef des services de renseignement américains alors que les États-Unis sont empêtrés dans la guerre avec l'Iran et une série d'autres crises de politique étrangère pour lesquelles le renseignement est crucial, de la guerre de la Russie contre l'Ukraine au défi lancé par la Chine à la domination militaire et économique des États-Unis.

Pendant une grande partie du second mandat de Trump à la présidence, Pulte a utilisé son poste au sein de l'agence du logement pour encourager les poursuites contre les ennemis politiques présumés du président républicain, accusant la procureure générale de New York Letitia James et le sénateur californien Adam Schiff, tous deux démocrates, ainsi que la gouverneure de la Réserve fédérale Lisa Cook, de fraude hypothécaire.

Un grand jury fédéral a refusé d’inculper James dans le cadre d’une procédure engagée par le ministère de la Justice. Les autorités n’ont pas retenu de charges contre Schiff, qui nie ces allégations.

Trump a tenté de limoger Cook – une mesure sans précédent de la part d’un président à l’encontre d’un responsable de la banque centrale américaine – sur la base des accusations non fondées de Pulte, mais les tribunaux lui ont permis de conserver son poste. Elle a, elle aussi, nié les allégations. La Cour suprême des États-Unis a entendu les plaidoiries dans cette affaire en janvier et semblait prête à se prononcer en faveur de Cook. La Cour suprême devrait rendre son verdict dans les semaines à venir dans l’affaire Cook.

“BRUTAL PARTISAN”

Les démocrates du Congrès ont dénoncé la nomination de Pulte.

Le chef de file démocrate au Sénat, Charles Schumer, a qualifié Pulte de “voyou partisan”.

Mark Warner, principal démocrate de la commission du renseignement du Sénat, a déclaré que la promotion de Pulte “montre clairement que ce président ne recherche pas un responsable du renseignement qui s'en tiendra aux faits ou dira la vérité au pouvoir, mais plutôt quelqu'un qui sera prêt à modeler le renseignement selon les souhaits du président, quel qu'en soit le coût pour le peuple américain”.

Pulte est l'héritier de l'entreprise familiale de promotion immobilière, PulteGroup, fondée par son grand-père dans les années 1950. Pulte a intégré le conseil d'administration de l'entreprise en 2016, dans un contexte de conflit au sein de la direction. Il avait auparavant fondé une société de capital-investissement, Pulte Capital, et s'implique dans des activités philanthropiques à grande échelle.

Gabbard était une députée démocrate à la Chambre des représentants des États-Unis qui a rompu avec son parti après une candidature présidentielle infructueuse. Elle a adopté des positions conservatrices et a apporté son soutien à Trump lors de l’élection de 2024.

Elle a joué un rôle de premier plan dans l’enquête sur les allégations sans fondement de Trump concernant des irrégularités lors de sa défaite électorale de 2020 face au démocrate Joe Biden, notamment en assistant à une perquisition du FBI dans un centre électoral de Géorgie en janvier. La perquisition, comme l’ont révélé des documents par la suite, reposait sur des données douteuses fournies par un responsable politique de la Maison Blanche connu pour son déni électoral.

Des signes de tension entre la Maison Blanche et Gabbard sont apparus lorsque Trump a suggéré l’année dernière qu’elle avait tort d’estimer qu’il n’y avait aucune preuve que l’Iran construisait une arme nucléaire.

Elle était largement absente des délibérations entre Trump et ses principaux conseillers en matière de sécurité nationale sur les grandes questions de politique étrangère, notamment l’opération militaire américaine qui a renversé l’ancien président vénézuélien Nicolas Maduro en janvier, la guerre contre l’Iran lancée en février et Cuba.

Une autre source de friction, selon Reuters, a été la révocation par Gabbard, en août 2025, des habilitations de sécurité de 37 responsables américains actuels et anciens. La liste qu’elle a publiée révélait le nom d’un agent de la CIA en mission secrète à l’étranger.

Gabbard a mené plusieurs initiatives qu’elle a présentées comme visant à éradiquer la politisation au sein de la communauté du renseignement et a approuvé le retrait des habilitations de sécurité d’anciens responsables du renseignement.