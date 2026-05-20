MISE À JOUR N° 2-Selon Bloomberg News, les États-Unis collaborent avec une petite entreprise de biotechnologie sur un traitement expérimental contre le virus Ebola

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Reformulation du paragraphe 1; ajout d'informations sur l'ampleur de l'épidémie d'Ebola, la souche en cause et les mesures prises tout au long du texte)

Des responsables américains collaborent avec Mapp Biopharmaceutical, une petite entreprise de biotechnologie, afin de mettre au point un traitement expérimental contre Ebola destiné aux personnes susceptibles d'avoir été exposées au virus, a rapporté mercredi Bloomberg News.

Cette société privée collabore avec la Biomedical Advanced Research and Development Authority (BARDA) afin de fournir ce traitement en vue d'une utilisation potentielle chez des patients, a rapporté Bloomberg News, citant une source proche du dossier.

La BARDA, qui relève du ministère de la Santé et des Services sociaux, finance des mesures visant à développer des fournitures médicales pour faire face aux menaces de santé publique.

L'épidémie d'Ebola qui sévit dans l'est de la République démocratique du Congo, et qui aurait débuté il y a deux mois , a déjà fait plus de 130 morts et devrait continuer à s'étendre, a déclaré l'Organisation mondiale de la santé.

L'épidémie, causée par la souche rare de Bundibugyo, a été déclarée la semaine dernière et a alarmé les experts car elle s'est propagée sans être détectée pendant des semaines dans une zone densément peuplée.

Il n'existe actuellement aucun vaccin approuvé ni traitement spécifique contre la souche Bundibugyo, et la mise au point d'un éventuel vaccin pourrait prendre des mois.

Six cents cas suspects et 139 décès suspects ont été enregistrés à ce jour, et des cas confirmés ont également été signalés en Ouganda voisin. L'OMS a classé cette épidémie comme une urgence de santé publique de portée internationale.

Les premiers intervenants ont déclaré manquer des fournitures de base nécessaires pour aider à contenir la propagation.

Mapp a refusé de commenter l'article de Bloomberg lorsqu'il a été contacté par Reuters, tandis que le ministère de la Santé et des Services sociaux n'a pas immédiatement répondu.

La société basée à San Diego se concentre sur les vaccins et les médicaments destinés aux maladies infectieuses et a précédemment mis au point un médicament expérimental contre Ebola utilisé lors de l'épidémie de 2014.