Mirandés rejoint le Real Oviedo en finale pour la montée en Liga

Une finale plus qu’inattendue.

On connaissait déjà l’identité du premier qualifié pour la finale de play-off de Liga 2, après que Santi Cazorla délivre le Real Oviedo la veille. Maintenant, on connaît son adversaire bien moins attendu. Alors que le match aller était un festival de buts (3-3), Mirandés et le Racing Santander avaient tout à jouer dans cette demi-finale retour . Le moins que l’on puisse dire, c’est que la rencontre s’est emballée comme ce fut le cas quatre jours plus tôt.…

MP pour SOFOOT.com