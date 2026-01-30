Miran, de la Fed, affirme que Trump ne lui a jamais demandé de faire quoi que ce soit en matière de politique monétaire

Le gouverneur de la Réserve fédérale Stephen Miran a déclaré vendredi que le président américain Donald Trump ne lui avait jamais demandé de faire quoi que ce soit en matière de politique monétaire.

"Il ne m'a jamais demandé de faire une action spécifique en matière de politique monétaire", a déclaré Stephen Miran lors d'une interview sur Bloomberg TV.