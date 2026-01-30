 Aller au contenu principal
Miran, de la Fed, affirme que Trump ne lui a jamais demandé de faire quoi que ce soit en matière de politique monétaire
information fournie par Reuters 30/01/2026 à 21:19

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le gouverneur de la Réserve fédérale Stephen Miran a déclaré vendredi que le président américain Donald Trump ne lui avait jamais demandé de faire quoi que ce soit en matière de politique monétaire.

"Il ne m'a jamais demandé de faire une action spécifique en matière de politique monétaire", a déclaré Stephen Miran lors d'une interview sur Bloomberg TV.

Banques centrales
Donald Trump
