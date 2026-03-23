Miran croit toujours que la Fed devrait réduire ses taux d'intérêt - Bloomberg TV

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* M. Miran plaide en faveur d'une baisse progressive des taux d'intérêt malgré la flambée des prix du pétrole

* M. Miran déclare à Bloomberg qu'il n'est pas certain que la flambée des prix du pétrole ait un impact sur l'économie

* M. Miran estime qu'il n'y a pas encore de signe que la hausse des prix du pétrole déstabilise l'inflation

(Ajout de citations et d'éléments de contexte) par Michael S. Derby

Le gouverneur de la Réservefédérale , Stephen Miran, a déclaré lundi qu'il était prématuré de tirer des conclusions sur l'impact de la hausse des prix du pétrole sur l'économie américaine, tout en restant sur ses positions et en affirmant que le ralentissement du marché de l'emploi nécessitait de nouvelles baisses de taux de la part de la banque centrale.

"Nous devrions attendre que toutes les informations nous parviennent avant de modifier réellement nos perspectives", a déclaré M. Miran lors d'une interview accordée à la chaîne de télévision Bloomberg. En ce qui concerne l'explosion des prix de l'énergie, "je pense qu'il est encore prématuré d'avoir une vision claire de ce à quoi cela va ressembler dans les 12 mois à venir", ce qui est le point sur lequel les responsables de la politique monétaire doivent se concentrer.

M. Miran a déclaré que « traditionnellement, on ignorerait un choc pétrolier comme celui-ci », ce qui signifie que mes perspectives de politique restent inchangées et que mes perspectives de politique seraient des réductions progressives des taux d'intérêt.

Se référant à la réunion de la Fed de la semaine dernière et à la publication de prévisions actualisées, M. Miran a indiqué qu'il avait ramené de six à quatre le nombre de baisses de taux qu'il anticipait pour la Fed cette année dans les prévisions publiées lors de la réunion du Comité fédéral de l'open market de la semaine dernière, tout en augmentant son estimation de l'évolution de l'inflation.

La semaine dernière, le FOMC a maintenu son objectif de taux d'intérêt entre 3,5 % et 3,75 %, les responsables ayant collectivement prévu une baisse des taux cette année. La guerre du président Donald Trump contre l'Iran a jeté un sérieux nuage sur les perspectives, la flambée des prix de l'énergie menaçant de faire grimper l'inflation qui a déjà dépassé l'objectif de 2 % de la Fed, tout en déprimant la demande.

M. Miran a été le seul fonctionnaire à voter en faveur d'une baisse des taux lors de la réunion. Ce fonctionnaire, qui occupait jusqu'à récemment le poste de gouverneur de la Fed alors qu'il était en congé d'un rôle consultatif à la Maison Blanche de M. Trump, a toujours plaidé en faveur de baisses de taux agressives, du type de celles qui sont favorisées par M. Trump mais rejetées par les responsables actuels de la Fed.

"Je pense que le marché du travail a encore besoin d'un soutien supplémentaire pour la politique monétaire, et c'est pourquoi j'ai exprimé mon désaccord lors de la dernière réunion", a-t-il déclaré.

M. Miran a noté dans son interview que "les risques d'inflation sont devenus un peu plus préoccupants, mais les risques de chômage sont devenus plus préoccupants aussi, parce que le choc négatif de l'offre qu'est le prix du pétrole est aussi un choc négatif de la demande".

Le gouverneur de la Fed a déclaré que l'élément clé à surveiller est de savoir si la hausse des prix du pétrole commence à augmenter les attentes en matière d'inflation et les salaires, ce qui n'est pasle cas actuellement, selon lui.

Certains responsables de la Fed envisagent la possibilité d'un relèvement des taux d'intérêt si le choc pétrolier entraîne une hausse suffisante de l'inflation.