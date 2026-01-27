Minuit plus proche que jamais pour l'horloge de l'apocalypse

Des membres du Bulletin des scientifiques atomistes présentent l'horloge de l'apocalypse, le 25 janvier 2018 à Washington ( AFP / Brendan Smialowski )

L'horloge de l'apocalypse, qui symbolise depuis 1947 l'imminence d'un cataclysme planétaire, s'est rapprochée mardi plus que jamais de minuit, alors que les inquiétudes grandissent concernant les armes nucléaires, le changement climatique et la désinformation.

Le Bulletin of the Atomic Scientists l'a réglée à 85 secondes avant minuit, soit quatre secondes de moins qu'il y a un an.

Cette annonce intervient un an après le début du second mandat du président américain Donald Trump, au cours duquel il a bouleversé l'ordre mondial, ordonnant des attaques unilatérales et se retirant d'une série d'organisations internationales.

La Russie, la Chine, les Etats-Unis et d'autres grands pays sont "devenus de plus en plus agressifs, hostiles et nationalistes", a indiqué ce groupe de scientifiques dans un communiqué annonçant l'avancement de l'horloge, décidé après consultation d'un comité incluant huit lauréats du prix Nobel.

"Les accords internationaux obtenus de haute lutte sont en train de s'effondrer, accélérant une compétition entre grandes puissances où le vainqueur remporte tout et sapant la coopération internationale essentielle pour réduire les risques de guerre nucléaire, de changement climatique, d'utilisation abusive des biotechnologies, de menace potentielle de l'intelligence artificielle et d'autres dangers apocalyptiques", ont-ils affirmé.

Les experts se sont également inquiétés de la montée des autocraties dans le monde, citant en particulier les Etats-Unis.

"Nous constatons avec inquiétude les récentes tragédies survenues dans le Minnesota et l'érosion des droits constitutionnels des citoyens américains", a affirmé Daniel Holz, physicien à l'université de Chicago et membre du Bulletin of Atomic Scientists lors d'une conférence de presse virtuelle.

Il faisait référence aux événements des dernières semaines à Minneapolis et à la mort de deux Américains tués par des agents fédéraux, sur fond de manifestations contre la présence de la police de l'immigration.

"L'histoire a montré que lorsque les gouvernements ne rendent plus de comptes à leurs propres citoyens, les conflits et la misère s'ensuivent", a-t-il dit.

Le comité a également mis en garde contre les risques accrus d'une course aux armements nucléaires, alors que le traité New Start sur la réduction des armes nucléaires entre les Etats-Unis et la Russie doit expirer la semaine prochaine et que M. Trump fait pression pour mettre en place un système de défense antimissile coûteux, le "Dôme d'or", qui placerait des armes en orbite.

Si le traité venait à expirer, "pour la première fois en un demi-siècle, rien ne pourra prévenir une course incontrôlée à l'armement nucléaire", a dit M. Holz.

- "Technologie prédatrice" -

Le comité d'experts a aussi souligné les niveaux record d'émissions de dioxyde de carbone, principal facteur du réchauffement climatique. Là aussi, Donald Trump a radicalement inversé la politique américaine en matière de lutte contre le changement climatique.

"Nous vivons un Armageddon de l'information – la crise sous-jacente à toutes les crises – alimenté par une technologie prédatrice qui propage les mensonges plus vite que les faits et tire profit de nos divisions", a par ailleurs déclaré Maria Ressa, journaliste d'investigation philippine et lauréate du prix Nobel de la paix en 2021.

Parfois nommé horloge de la fin du monde, cet indicateur métaphorique a été créé en 1947 face à la montée du péril nucléaire et l'affrontement entre les deux blocs pendant la Guerre froide.

L'année de sa création, l'horloge avait été réglée à minuit moins sept minutes.

Depuis, les membres de cette organisation basée à Chicago ont élargi les critères pour inclure, par exemple, les pandémies, la crise climatique ou les campagnes étatiques de désinformation.

Le Bulletin of the Atomic Scientists a été fondé en 1945 par Albert Einstein et des scientifiques ayant travaillé sur le projet "Manhattan", qui produisit la première bombe atomique. Le groupe d'experts fixe chaque année la nouvelle heure.