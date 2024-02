Ministres millionnaires : le gouvernement mène "une politique de guerre contre le peuple",dénonce l'insoumise Mathilde Panot

Selon L'Humanité , la moitié des ministres du gouvernement sont millionnaires, d'après les dernières déclarations de patrimoine disponibles.

Mathilde Panot à Paris, le 30 janvier 2024. ( AFP / EMMANUEL DUNAND )

La patronne des député LFI, Mathilde Panot, a dénoncé mardi 13 février la présence au gouvernement de "17 ministres millionnaires sur 34", qui font la "guerre contre le peuple", reprenant des calculs du quotidien L'Humanité .

"La moitié des ministres, 17 sur 34, sont millionnaires" et font partie des "5% (des Français) les plus riches" , a affirmé Mathilde Panot lors du point presse de son groupe.

"On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Ceux qui sont aujourd'hui au gouvernement continuent de vouloir faire une politique de guerre contre le peuple qui leur sert à eux-mêmes", a-t-elle estimé.

Entreprises familiales, maisons à Paris et actions

Mathilde Panot s'appuie sur des calculs du journal communiste L'Humanité , même si les nouvelles déclarations de patrimoine des ministres ne seront rendues publiques que dans six mois environ, après leur dépôt et le contrôle de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP).

Pour les ministres reconduits, L'Humanité a pu s'appuyer sur leurs précédentes déclarations. Pour les autres, le journal a fait ses propres calculs en prenant en compte leurs fonctions passées.

Le journal classe Franck Riester (Commerce extérieur) et Amélie Oudéa-Castéra (Sports et JO) en tête du classement des ministres les plus fortunés : le premier pour son entreprise familiale de concession automobile , la seconde pour une maison à Paris et un portefeuille d'actions, notamment chez Axa et Carrefour, où elle a travaillé.

Leur patrimoine était connu puisqu'ils occupaient déjà des fonctions ministérielles auparavant.