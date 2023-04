Ministre et romancier? Bruno Le Maire "revendique" sa "liberté" et défend la sortie de son livre

Le ministre de l'Economie et des finances publie un roman consacré au pianiste Vladimir Horowitz, après cinq ans d'écriture.

Bruno Le Maire, à Paris, le 27 avril 2023 ( AFP / JOEL SAGET )

"Chacun a ses lignes de fuite". Cible de critiques après l'annonce de la parution de son dernier ouvrage, certains voix s'interrogeant sur la compatibilité d'une activité d'écrivain avec celle de ténor du gouvernement, Bruno Le Maire a admis des "interrogations légitimes" dans la population, tout en défendant sa "liberté" de création.

Bruno Le Maire a publié "Fugue américaine", roman consacré au pianiste Vladimir Horowitz, sorti jeudi chez Gallimard. "Cet ouvrage, c'est 10 ans de travail. 5 années de recherche, 5 années d'écriture, prises sur les vacances, les week-ends, tôt le matin à partir de 5h", a expliqué le ministre, sur le plateau de C à vous, sur France 5 , jeudi 27 avril, faisant valoir "l'équilibre" entre sa fonction de ministre de l'Economie et son activité d'écrivain.

"Equilibre intérieur"

"Chacun a ses lignes de fuite, chacun a besoin d'avoir autre chose que sa vie professionnelle", juge t-il. "Pour certains ce sera le jardinage, pour d'autres la cuisine, le sport... Moi c'est l'écriture", a t-il fait valoir.

"Quand un livre est achevé, je préfère partager cette passion que la garder pour moi. Je revendique cete liberté, parce que ça vous donne un équilibre intérieur et que ça permet même d'exercer mieux son activité de ministre", a t-il encore ajouté.

"La politique est un engagement nécessaire mais il n'y a rien de pire que lorsque la politique dévore tout", avait déjà commenté dans un entretien à l'AFP le ministre, qui a déjà signé une dizaine d'ouvrages, notamment autour de la politique. Et: "On peut avoir une vie à côté de la politique et une vie en dehors de la politique." Pas question pour autant de mettre cette dernière entre parenthèses: "Je pense certainement avoir des choses à accomplir encore en politique", soutient-il, soulignant que l'écrivain et l'homme politique se "complètent".