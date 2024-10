Minima sociaux : 4,36 millions d'allocataires en 2023 en France, le nombre poursuit sa hausse

( AFP / JEAN-SEBASTIEN EVRARD )

4,36 millions d'allocataires de minima sociaux en 2023. Ce nombre a poursuivi sa hausse, en particulier celui des bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) dont le mode de calcul a été modifié, indique le panorama annuel publié ce jeudi 24 octobre par le service statistique des ministères sociaux.

Après une forte hausse en 2020 du fait de la crise sanitaire suivie d'un repli en 2021, le nombre d'allocataires a augmenté de 0,4% en 2022 puis de 0,5% en 2023 pour atteindre 4,36 millions, selon ce rapport de la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (Drees). Dans le détail, le nombre de bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés a connu sa plus forte croissance annuelle en douze an (+4,5%) en raison de l'entrée en vigueur en octobre 2023 d'un nouveau mode de calcul, basé sur les seuls revenus du demandeur, excluant ceux de son éventuel conjoint. Cette réforme a permis à 22.300 personnes en couple de commencer à bénéficier de cette aide sur un total de 1,35 million.

L'année précédente, en 2022, 30,6 milliards d'euros ont été versés au titre des minima sociaux

Le nombre de personnes touchant le minimum vieillesse a augmenté de nouveau en 2023 (+4,6%) pour atteindre 723.000. Les effectifs étaient stables depuis 2013 avant de progresser entre 2018 et 2023 sous l'effet des plans de revalorisation. A l'inverse, le nombre de bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA) a diminué de 2% en 2023, soit à un rythme similaire à celui de l'année précédente, pour atteindre 1,85 million fin 2023.

Au total, en incluant les conjoints et les enfants à charge, 6,9 millions de personnes étaient couvertes par les minima sociaux fin 2022, soit une personne sur dix en France métropolitaine et trois sur dix dans les départements et régions d'outremer (DROM), hors Mayotte. En 2022, 30,6 milliards d'euros ont été versés au titre des minima sociaux, soit 1,2% du PIB. Ce montant s'inscrit en hausse de 2,0% par rapport à l'année précédente mais il est toutefois en recul de 3,1% si on tient compte de l'inflation.