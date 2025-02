Minerais ukrainiens : Paris et Kiev en discussions pour les "besoins français", notamment militaires, selon Sébastien Lecornu

"Notre industrie de défense va avoir besoin d'un certain nombre de matières premières tout à fait clé (...), non pas pour l'année prochaine, mais pour les trente ou quarante prochaines années", a expliqué le ministre.

Sébastien Lecornu à Paris, le 19 février 2025. ( AFP / LUDOVIC MARIN )

Paris et Kiev ont entamé des discussions en octobre dernier sur un accès de la France à certaines matières premières ukrainiennes, notamment à des fins militaires, a indiqué jeudi 27 février le ministre français de la Défense Sébastien Lecornu. Les États-Unis sont également en train de négocier avec l'Ukraine pour exploiter les minéraux et terres rares présentes dans le sous-sol ukrainien.

"On n'est pas partie à la discussion pour ce qui concerne les États-Unis (et l'Ukraine NDLR), mais il faut que vous sachiez que moi-même, avec mon homologue ministre de la Défense ukrainien, nous parlons de cette question pour nos propres besoins français", et notamment pour "notre industrie de défense" , a déclaré Sébastien Lecornu sur franceinfo .

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky est attendu vendredi à Washington pour finaliser un accord cadre sur l'exploitation de minerais ukrainiens, comme l'a exigé le président américain Donald Trump en compensation de l'aide militaire et financière versée depuis trois ans.

"On ne cherche pas à se faire rembourser"

Côté français, "on ne cherche pas à se faire rembourser, mais notre industrie de défense va avoir besoin d'un certain nombre de matières premières tout à fait clé dans nos propres systèmes d'armes , non pas pour l'année prochaine, mais pour les trente ou quarante prochaines années, et on se doit de diversifier ça", a poursuivi le ministre français. Sébastien Lecornu n'a pas précisé de quelles matières premières il était question.

Le ministre français a indiqué que "c'était le président Zelensky lui-même qui, a l'automne dernier (...) a mis la question des matières premières dans son plan pour la victoire, faisant un certain nombre de propositions non pas qu'aux États-Unis, mais aussi à la France". "Et ce que m'a demandé (le président français) Emmanuel Macron, c'est justement moi aussi de rentrer en discussion avec les Ukrainiens, je le fais depuis le mois d'octobre dernier", a précisé Sébastien Lecornu.