information fournie par So Foot • 15/12/2024 à 22:57

Milan n’y arrive pas contre le Genoa

Milan 0-0 Genoa

Theo Hernandez, Álvaro Morata, un certain Mario Balotelli…

Les bancs des remplaçants lors du Milan-Genoa comptant pour la seizième journée de Serie A affichaient de jolis noms, ce dimanche soir. Plus beaux que le spectacle proposé par les titulaires, en tout cas. Car sur le terrain, peu de joueurs ont su se mettre en évidence. Pour preuve, hormis Tijjani Reijnders, c’est Nicola Leali qui s’est montré le plus inspiré : face à des locaux timorés et peu en réussite, le gardien des visiteurs a sorti le grand jeu. Emerson Royal, Tammy Abraham, Samuel Chukwueze, Alejandro Jimenez… Tous ont vu le portier repousser leurs tentatives, ou l’ont senti tellement grand qu’ils ont visiblement eu peur de les cadrer.…

FC pour SOFOOT.com