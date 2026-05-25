Milan : joues rouges et idées noires

Dans le top 4 durant 34 journées, le Milan a vu son monde s’effondrer lors de la dernière bataille, chez lui : une défaite 2-1 face à Cagliari qui éjecte la bande à Maignan de ce top 4, synonyme de Ligue des champions. Une surprise ? Pas vraiment.

Le topo était pourtant simple. L’AC Milan n’avait besoin que d’un match nul pour assurer son ticket pour la Ligue des champions, à San Siro, face à une équipe de Cagliari déjà en vacances, elle qui avait assuré son maintien le week-end dernier. Et quoi de mieux pour les Rossoneri d’ouvrir la marque après moins d’une minute de jeu par l’intermédiaire de Saelemaekers ? Mais une nouvelle fois cette saison, le Milan a fait du Milan. Autrement dit, un but et basta . Voyant que la bande à Rabiot faire preuve de suffisance, les Cagliartini se sont mis à jouer, sans complexe et s’imposent 2-1, un score qui aurait même pu être plus large sans un grand Maignan.

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Par Tristan Pubert pour SOFOOT.com