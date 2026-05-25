Les enseignements de la dernière journée de Premier League

Du suspense pour les places européennes, de l'électricité dans l'air pour le maintien et un paquet de larmes versées : en bref, ce fut un beau dernier dimanche de Premier League.

→ Bournemouth, Sunderland et Brighton européens : la juste récompense pour des projets séduisants

Qui aurait pu prévoir, en début de saison, que Bournemouth, Sunderland et Brighton finiraient respectivement sixième, septième et huitième de Premier League, et iraient en Coupe d’Europe la saison prochaine ? Sans doute très peu de monde. L’histoire est d’autant plus dingue pour Bournemouth, qui a connu une première partie de saison difficile, avant de devenir tout simplement imprenable. Les Cherries n’ont plus perdu depuis le 3 janvier dernier, soit une série de dix-huit matchs consécutifs sans défaite. Autant dire que la bande d’Andoni Iraola mérite tout ce qui lui arrive, et si le coach est en partance, on a déjà hâte de voir Eli Kroupi découvrir les soirées européennes la saison prochaine.

We're all going on a European tour ✈️ pic.twitter.com/KuvSOi8zQX…

Par Alexandre Lejeune pour SOFOOT.com