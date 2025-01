information fournie par So Foot • 02/01/2025 à 10:33

Mikel Arteta n'est pas inquiet pour Arsenal malgré les absents

Maladie ou gueule de bois ?

Présent en conférence de presse après la victoire d’Arsenal sur la pelouse de Brentford (1-3) ce mercredi en clôture de la 19 e journée de Premier League, Mikel Arteta (42 ans) est apparu soulagé de la victoire des siens malgré plusieurs forfaits de dernière minute dans les rangs des Gunners : « Ces choses arrivent : dans cette période, il y a toujours quelque chose, infections, virus, on peut se lever le matin et avoir une surprise malheureusement […] C’est un match très difficile à jouer, mais l’équipe a fait preuve de beaucoup de sang-froid et dans l’ensemble, je pense que nous méritons de gagner le match. »…

FG pour SOFOOT.com