Mikel Arteta conscient que le prêt d’Ethan Nwaneri à l’OM prend une autre tournure

La mauvaise surprise. Si Ethan Nwaneri a rejoint l’OM en prêt cet hiver, c’était sans se douter de la crise qui couvait. L’Anglais n’a pourtant pas tardé à enchanter sa nouvelle équipe , auteur d’un but face au RC Lens lors de la victoire de l’OM face aux anciens leaders de Ligue 1 (3-1). Mais ça, c’était avant la déroute face à Bruges (3-0), et surtout avant la claque reçue par le PSG (5-0), qui ont conduit Roberto De Zerbi et le club phocéen à se séparer. Un évènement qui n’a pas dû laisser insensible la pépite d’Arsenal.

Nwaneri attiré par le De Zerbi ball, mais pas seulement

En conférence de presse ce vendredi, Mikel Arteta s’est exprimé à propos du choix de prêter Ethan Nwaneri. « Finalement, nous devons prendre les décisions qui s’imposent à un moment donné en tenant compte du contexte et en prenant la meilleure décision pour le club, commente le coach des Gunners . Pour Ethan, il était certain qu’il devait partir pour découvrir un environnement différent et se préparer à revenir chez nous. »…

SW pour SOFOOT.com