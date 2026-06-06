Migrants et paix dans le monde au coeur du voyage du pape Léon XIII en Espagne

* Le pape Léon entame une visite d'une semaine en Espagne

* Premier pape à s'adresser au Parlement espagnol.

* Il va rencontrer des migrants aux îles Canaries

(Actualisé avec discours du pape)

par Joshua McElwee

A son arrivée en Espagne samedi pour une visite d'une semaine, le pape Léon a exhorté les dirigeants du monde à éviter de diviser leurs électorats avec des "simplifications stériles" pour gagner en popularité, les invitant à choisir la paix.

Outre la capitale Madrid, le programme du souverain pontife prévoit des étapes à Barcelone, au monastère de Montserrat et aux îles Canaries.

"Aujourd'hui, la tentation de gagner en popularité en attisant les flammes de la polarisation semble avoir augmenté plutôt que diminué, et la dignité humaine continue d'être violée", a déclaré le pape devant le roi Felipe VI au Palais Royal de Madrid.

"J'invite tout le monde à mettre de côté les récits controversés et polarisants de votre réalité sociétale et de votre histoire, afin de surmonter les simplifications stériles grâce à une appréciation fructueuse de la complexité", a ajouté Léon, qui est né aux Etats-Unis.

Le souverain pontife a cité l'histoire de l'Espagne comme exemple de cohabitation pacifique entre les religions et les cultures, rappelant que chrétiens, musulmans et juifs ont coopéré à l'époque médiévale pour améliorer les connaissances en traduisant des textes arabes en latin, espagnol et hébreu à l'École des traducteurs de Tolède.

Samedi après-midi, le pape devait rencontrer des jeunes devant le stade Santiago Bernabéu, antre du club de football Real Madrid, et une organisation catholique venant en aide aux sans-abri.

RENCONTRE AVEC DES MIGRANTS À TENERIFE

Léon, qui a mis en colère le président américain Donald Trump en critiquant sa politique anti-immigration, rencontrera lors de la dernière étape de son voyage des migrants et des organisations leur venant en aide.

A bord de l'avion entre Rome à Madrid samedi matin, Léon a dit son souhait de prôner le respect de la vie humaine.

"Nous pouvons transmettre un très bon message (...) de charité et de respect pour chaque être humain", a-t-il dit aux journalistes.

Léon a été longtemps missionnaire et évêque au Pérou avant de devenir pape en mai dernier, et il parlera espagnol pendant la majeure partie de son voyage.

Lors de sa rencontre avec des migrants sur l'île de Tenerife, il s'attend à parler français car beaucoup viennent d'Afrique francophone.

À la différence de la plupart des grandes puissances occidentales, notamment des États-Unis de Donald Trump, le gouvernement du Premier ministre socialiste Pedro Sanchez a lancé un programme permettant à environ 500.000 immigrés de régulariser leur situation.

Plus de 3.000 personnes sont mortes en 2025 en tentant de rejoindre les îles Canaries, souvent à bord d'embarcations de fortune, selon l'ONG Caminando Fronteras.

Pedro Sanchez a été salué à l'étranger pour ses critiques envers Donald Trump mais il subit dans son pays de fortes pressions en raison de soupçons de corruption visant son parti.

(Reportage de Joshua McElwee ; Version française Elizabeth Pineau)