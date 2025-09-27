 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Migrants: deux femmes meurent dans une tentative de traversée de la Manche
information fournie par AFP 27/09/2025 à 09:47

Des migrants embarquent à bord d'un bateau pour tenter une traversée de la Manche le 19 septembre 2025 au large de la plage de Gravelines ( AFP / Sameer Al-DOUMY )

Des migrants embarquent à bord d'un bateau pour tenter une traversée de la Manche le 19 septembre 2025 au large de la plage de Gravelines ( AFP / Sameer Al-DOUMY )

Deux femmes sont décédées dans la nuit de vendredi à samedi lors d'une tentative de traversée clandestine de la Manche au sud de Boulogne-sur-Mer, dans le Pas-de-Calais, a appris l'AFP des autorités.

Le drame s'est produit à hauteur de Neufchâtel-Hardelot alors que près d'une centaine de migrants tentaient de prendre la mer sur une embarcation de fortune, a déclaré à l'AFP la sous-préfète de Montreuil-sur-Mer, Isabelle Fradin-Thirode.

Une soixantaine de personnes ont été prises en charge par la protection civile, les autres s'étant dispersées avant l'arrivée des secours, a-t-elle précisé.

Trois personnes en hypothermie légère, un couple et leur enfant, ont par ailleurs été transportées "très rapidement" à l'hôpital de Boulogne-sur-Mer, a ajouté la sous-préfète.

Cela porte à au moins 25 le nombre de personnes décédées au cours de ces tentatives de traversées clandestines de la frontière franco-britannique depuis le début de l'année, selon un décompte de l'AFP à partir de données officielles.

Plus de 500 migrants ont péri dans la Manche depuis 1999, selon des associations.

Dans la nuit du 9 au 10 septembre, trois migrants sont morts, vraisemblablement écrasés au fond d'une embarcation partie de Sangatte, près de Calais. Le préfet du Pas-de-Calais, Laurent Touvet, avait alors également mentionné trois migrants probablement disparus en mer dans un autre secteur durant la même nuit.

Vendredi, une équipe de l'AFP à Gravelines (Nord) avait constaté que plusieurs centaines de migrants se déplaçaient vers le littoral, s'apprêtant à tenter des départs vers le Royaume-Uni depuis différents endroits à la faveur d'une fenêtre météo favorable.

- "Si je reste ici, je suis mort" -

Ces traversées très périlleuses se font sur des embarcations de fortune de quelques mètres de long, surnommées "small boats", souvent surchargées et dont les départs sont régulièrement chaotiques.

Malgré le renforcement régulier des moyens français pour empêcher ces traversées - avec un soutien financier conséquent du Royaume-Uni - ces départs ne faiblissent pas, bien au contraire: plus de 32.000 personnes sont parvenues à rejoindre les côtes britanniques depuis le début de l'année, un record.

Sous la pression notamment de l'extrême droite, le gouvernement britannique travailliste a conclu un accord migratoire avec Paris cette année, entré en vigueur depuis août, prévoyant le retour en France de migrants entrés illégalement au Royaume-Uni en échange de l'envoi dans le sens inverse de personnes pouvant prétendre à une régularisation, sur le principe du "un pour un".

De premiers échanges de quelques personnes entre Paris et Londres dans le cadre de ce nouvel accord ont eu lieu ce mois-ci.

Mais ce dispositif, très critiqué par les ONG et s'exposant à des recours en justice, n'a pour l'instant qu'une portée essentiellement symbolique.

Il ne dissuade guère les candidats à l'exil de tenter de traverser la Manche, eux qui ont déjà souvent vécu tant d'autres épreuves avant d'arriver si près de leur but ultime.

Plusieurs migrants rencontrés par l'AFP plus tôt cette semaine dans le camp précaire de Loon-Plage, près de Dunkerque (Nord), étaient ainsi sur la même longueur d'onde.

Saad, un Palestinien d'Irak de 30 ans, résumait le mieux la mentalité ambiante à Loon-Plage: "Si je reste ici, je suis mort. Et si je rentre chez moi, je suis mort".

Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

1 commentaire

  • 10:13

    Pas de place dans les hopiteaux sauf pour les migrants

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le chef d'orchestre japonais Satoshi Yoneda participe au concours international des jeunes chefs d'orchestre de Besançon le 24 septembre 2025 ( AFP / SEBASTIEN BOZON )
    A Besançon, les chefs d'orchestre se défient à la baguette
    information fournie par AFP 27.09.2025 09:55 

    Neuf minutes de Berlioz, autant de Saint-Saëns, et un impitoyable compte à rebours: venus du monde entier, et notamment d'Asie, les candidats du Concours international des jeunes chefs d'orchestre de Besançon s'affrontent à grands coups de baguette dans l'une des ... Lire la suite

  • Arthur Dreyfuss, PDG d'Altice France, maison-mère de SFR, pose le 25 septembre 2025 à Paris ( AFP / Kiran RIDLEY )
    Pour Altice France, maison mère de SFR, "les vents contraires sont derrière"
    information fournie par AFP 27.09.2025 09:11 

    "Les vents contraires sont derrière nous", assure dans un entretien à l'AFP Arthur Dreyfuss, PDG d'Altice France, maison-mère de SFR, qui s'apprête à franchir une étape cruciale le 1er octobre en réduisant sa dette colossale dans un contexte marqué par les nombreuses ... Lire la suite

  • La présidente du groupe RN à l'Assemblée nationale Marine Le Pen pose pour un selfie dans la cour de l'Hôtel Matignon à Paris le 17 septembre 2025 ( AFP / ALAIN JOCARD )
    Présidente ou rien, Le Pen laisse Bardella à l'arrière-plan
    information fournie par AFP 27.09.2025 08:53 

    "Le Pen, ça veut dire le chef": omniprésente depuis la rentrée, la patronne du Rassemblement national affirme de plus en plus sa primauté sur son jeune dauphin Jordan Bardella, en dépit du risque judiciaire qui la guette, plus prégnant encore avec la condamnation ... Lire la suite

  • Des migrants embarquent à bord d'un bateau pour tenter une traversée de la Manche le 19 septembre 2025 au large de la plage de Gravelines ( AFP / Sameer Al-DOUMY )
    Migrants: deux morts dans une tentative de traversée de la Manche
    information fournie par AFP 27.09.2025 07:29 

    Deux personnes migrantes sont décédées dans la nuit de vendredi à samedi lors d'une tentative de traversée clandestine de la Manche au sud de Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais), a appris l'AFP auprès des autorités. Le drame s'est produit à hauteur des plages de Neufchâtel-Hardelot ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank