 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Migrants: deux morts dans une tentative de traversée de la Manche
information fournie par AFP 27/09/2025 à 07:29

Des migrants embarquent à bord d'un bateau pour tenter une traversée de la Manche le 19 septembre 2025 au large de la plage de Gravelines ( AFP / Sameer Al-DOUMY )

Des migrants embarquent à bord d'un bateau pour tenter une traversée de la Manche le 19 septembre 2025 au large de la plage de Gravelines ( AFP / Sameer Al-DOUMY )

Deux personnes migrantes sont décédées dans la nuit de vendredi à samedi lors d'une tentative de traversée clandestine de la Manche au sud de Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais), a appris l'AFP auprès des autorités.

Le drame s'est produit à hauteur des plages de Neufchâtel-Hardelot alors qu'une centaine de migrants tentaient de prendre la mer avec une embarcation de fortune. Une soixantaine de personnes "seraient actuellement prises en charge par la protection civile", selon la sous-préfète de Montreuil-sur-Mer, Isabelle Fradin-Thirode.

Cela porte à au moins 25 le nombre de morts lors de ces tentatives de traversées clandestines de la frontière franco-britannique depuis le début de l'année, selon un décompte de l'AFP à partir de données officielles.

Dans la nuit du 9 au 10 septembre, trois migrants étaient morts, vraisemblablement écrasés au fond d'une embarcation partie de Sangatte, près de Calais, et le préfet du Pas-de-Calais Laurent Touvet avait alors également mentionné trois migrants probablement disparus en mer dans un autre secteur durant la même nuit.

Ces traversées très périlleuses se font sur des embarcations de fortune de quelques mètres de long surnommées "small boats", souvent surchargées et dont les départs sont régulièrement chaotiques.

Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

1 commentaire

  • 07:54

    Des pirates peut scrupuleux qui pratiquent la traite d’ humains avec la bénédiction de certaine personnes.Au final des vies perdues

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le président iranien Massoud Pezeshkian lors de l'Assemblée générale des Nations unies au siège de l'ONU, à New York, aux Etats-Unis, le 24 septembre 2025 ( AFP / ANGELA WEISS )
    Nucléaire: rétablissement imminent des sanctions contre l'Iran
    information fournie par AFP 27.09.2025 00:05 

    Les sanctions de l'ONU contre l'Iran relatives à son programme nucléaire seront rétablies samedi au lendemain du rejet d'une ultime résolution au Conseil de sécurité et alors que l'Agence internationale de l'énergie atomique a repris ses inspections des sites nucléaires ... Lire la suite

  • Jean-Michel Aulas tient son premier meeting à Lyon, où il est candidat aux municipales, le 26 septembre 2025 ( AFP / OLIVIER CHASSIGNOLE )
    Municipales: Aulas veut que Lyon "redevienne une ville pionnière"
    information fournie par AFP 26.09.2025 23:54 

    Jean-Michel Aulas a proposé un projet qui "rassemble" vendredi lors de son premier meeting de candidat à la mairie de Lyon, pour que la capitale des Gaules "redevienne une ville pionnière", dénonçant le "dogme" de la majorité municipale écologiste. "Aujourd'hui, ... Lire la suite

  • Non, l'attiéké ne va pas être interdit en France
    Non, l'attiéké ne va pas être interdit en France
    information fournie par France 24 26.09.2025 21:57 

    Une vidéo virale sur les réseaux sociaux affirme que l'attiéké, la semoule de manioc star de la Côte d'Ivoire sera bientôt interdite en France. Largement relayée en Afrique de l'Ouest, cette information est en réalité issue d'un compte parodique sur TikTok.

  • Des agriculteurs manifestent devant le château de Versailles, répondant à l'appel de mobilisation nationale contre le projet d'accord commercial Mercosur, lancé par la première alliance syndicale agricole FNSEA-Jeunes Agriculteurs, le 26 septembre 2025 ( AFP / GEOFFROY VAN DER HASSELT )
    Deuxième jour de mobilisation agricole contre des importations jugées "déloyales"
    information fournie par AFP 26.09.2025 21:57 

    De Versailles jusqu'en Occitanie, des agriculteurs ont mené vendredi des actions pour protester contre les importations ne répondant pas aux mêmes normes qu'en Europe, une deuxième journée de mobilisations "symboliques" à l'appel de l'alliance FNSEA-Jeunes agriculteurs. ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank