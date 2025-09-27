Migrants: deux morts dans une tentative de traversée de la Manche

Des migrants embarquent à bord d'un bateau pour tenter une traversée de la Manche le 19 septembre 2025 au large de la plage de Gravelines ( AFP / Sameer Al-DOUMY )

Deux personnes migrantes sont décédées dans la nuit de vendredi à samedi lors d'une tentative de traversée clandestine de la Manche au sud de Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais), a appris l'AFP auprès des autorités.

Le drame s'est produit à hauteur des plages de Neufchâtel-Hardelot alors qu'une centaine de migrants tentaient de prendre la mer avec une embarcation de fortune. Une soixantaine de personnes "seraient actuellement prises en charge par la protection civile", selon la sous-préfète de Montreuil-sur-Mer, Isabelle Fradin-Thirode.

Cela porte à au moins 25 le nombre de morts lors de ces tentatives de traversées clandestines de la frontière franco-britannique depuis le début de l'année, selon un décompte de l'AFP à partir de données officielles.

Dans la nuit du 9 au 10 septembre, trois migrants étaient morts, vraisemblablement écrasés au fond d'une embarcation partie de Sangatte, près de Calais, et le préfet du Pas-de-Calais Laurent Touvet avait alors également mentionné trois migrants probablement disparus en mer dans un autre secteur durant la même nuit.

Ces traversées très périlleuses se font sur des embarcations de fortune de quelques mètres de long surnommées "small boats", souvent surchargées et dont les départs sont régulièrement chaotiques.