Microsoft, Sanofi… L’Élysée annonce 15 milliards d’euros d’investissements au sommet Choose France

Petit à petit, les noms sont égrenés. Ce lundi 13 mai, au château de Versailles, aura lieu le 7e sommet Choose France. Il s'agit d'un événement destiné à promouvoir les investisseurs étrangers.En tout, près de 180 chefs d'entreprise seront présents, et l'Élysée a déjà fait savoir que cette nouvelle édition sera historique, avec 15 milliards d'euros d'investissements qui vont être annoncés, pour un total de 56 projets ambitieux.

Microsoft a, ainsi, annoncé investir 4 milliards d'euros dans le développement de data centers en France pour renforcer son infrastructure dans l'intelligence artificielle (IA) et le cloud. « Il s'agit de l'investissement le plus important que nous ayons jamais réalisé » en France, a précisé son président Brad Smith dans un entretien à l'AFP, et l'un des plus importants à l'étranger pour l'entreprise américaine dans l'IA ces derniers mois, domaine dans lequel elle investit massivement.

De son côté, le gouvernement a fait plusieurs annonces concernant ce salon, notamment au sujet des investissements prévus. Une potentielle usine d'engrais a été évoquée. Elle réduirait fortement les rejets de dioxyde de carbone. L'investissement pour une usine à Languevoisin, dans la Somme, est de 1,3 milliard d'euros. C'est le consortium européen FertigHy qui l'effectuera, selon le ministre délégué chargé de l'Industrie, Roland Lescure, dans la Tribune