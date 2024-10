Microcrédit: un "Institut Maria Nowak" créé pour promouvoir "l'entrepreneuriat populaire"

Maria Nowak à Paris, le 10 avril 2010. ( AFP / MIGUEL MEDINA )

Près de deux ans après la mort de la pionnière du microcrédit Maria Nowak, un institut portant son nom a été créé pour "comprendre et promouvoir l'entrepreneuriat populaire et le microcrédit", a annoncé mercredi l'Association pour le droit à l'initiative économique (Adie), qu'elle a fondée.

"L'Institut a notamment pour ambition, dans la droite ligne de la vision et des valeurs de Maria Nowak, de faire progresser la connaissance scientifique et la compréhension de ce qu'est l’entrepreneuriat populaire, de ses ressorts et de ses effets", détaille l'Adie dans un communiqué de presse.

Décédée en décembre 2022 à 87 ans, Maria Nowak a fondé en 1989 l'Adie, qui tente d'aider les personnes exclues du marché du travail et du système bancaire classique à créer leur propre entreprise, grâce à l'octroi de microcrédits. Elle avait été conseillère spéciale à Bercy sous la présidence de Jacques Chirac.

Fin 2022, l'Adie estimait que le microcrédit permettait chaque année à "plus de 25.000 personnes exclues du crédit bancaire de créer leur entreprise et ainsi, leur emploi".

Placé sous la responsabilité d'Alice Rosado, directrice générale adjointe de l'Adie, l'Institut Maria Nowak est un "organisme à vocation de recherche et d’étude, mais aussi de promotion de l’entrepreneuriat populaire auprès des pouvoirs publics comme des médias", est-il précisé dans le communiqué.

"Ses travaux viseront à identifier les conditions du développement de l’entrepreneuriat populaire ainsi qu’à mettre en évidence son impact économique et ses effets notamment en matière de cohésion sociale, de développement territorial, comme de lutte contre le changement climatique", est-il encore indiqué.

Pour le président du comité scientifique de l'organisme Thierry Sibieude, cité dans le communiqué, "dans un contexte où l'entrepreneuriat connaît une dynamique nouvelle, attirant une diversité croissante de publics - jeunes, femmes, personnes handicapés, etc…- l’Institut se donne pour mission de comprendre l’impact de cette transformation, tant sur les entrepreneurs que sur la société".

Une première étude, intitulée "L'entrepreneuriat est-il un vecteur d'égalité des chances?" a d'ailleurs été publiée mercredi.