Michelin: les effets de change plombent les ventes au 1er trimestre

( AFP / GUILLAUME SOUVANT )

Le fabricant français de pneumatiques Michelin a enregistré au premier trimestre des ventes en baisse de 5,4% à 6,2 milliards d'euros, recul qu'il impute aux effets de change, a-t-il annoncé mercredi.

"L'effet de change représente l'intégralité de la baisse (du chiffre d'affaires), reflétant la forte appréciation de l'euro vis-à-vis du dollar", indique Michelin.

Sur l'année 2026, le groupe maintient ses perspectives malgré les "incertitudes majeures" liées notamment à la guerre au Moyen-Orient, qui pourrait affecter la demande mondiale et l'approvisionnement. Cette guerre entraîne déjà "une hausse des coûts d'achat, principalement pour les matières premières et l'énergie", souligne Michelin.

Au premier trimestre, l'activité pneus, de très loin la principale activité du groupe, a enregistré une baisse de 1,4% en volume, mais en amélioration par rapport à la fin 2025. Ce recul est dû principalement à une baisse des ventes en première monte (pour véhicule neufs) alors que les ventes de pneus de remplacement étaient en hausse, portées par la marque Michelin (+3% en volume).

Les ventes de pneus pour véhicules de tourisme, camionnettes et deux-roues ont reculé de 4,4% à 3,4 milliards d'euros, mais sont en hausse hors effet de changes. Celles de pneus pour poids-lourds reculent de 11,3% à 1,36 milliard d'euros et celles de pneus spéciaux de 3,3% à 1,08 milliard d’euros.

En revanche, hors pneus, l'activité de composants polymères a progressé de 5,1% à 326 millions d’euros, notamment grâce à l’intégration de l'américain Cooley Group (tissus plastifiés de haute technologie) fin janvier.

Les ventes de pneus de remplacement des voitures de tourisme et camionnettes ont elles été portées par la marque premium Michelin et la hausse des pneus larges qui représentent désormais 69% des ventes Michelin sur le trimestre dans ce segment.

L'activité deux-roues affiche également une forte progression.

Le segment de pneus pour poids lourd a lui été pénalisé par la faiblesse des ventes en première monte, notamment en Amérique du Nord et en Amérique du Sud.

En revanche les ventes de pneus de spécialités (pour avions, engins agricoles, etc) sont en croissance dans les mines et l'aéronautique. "Les activités Avion progressent, l'effet du conflit au Moyen-Orient restant limité sur la période", souligne Michelin.