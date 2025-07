Michele Kang fait le point sur la situation de l’OL

La boss, c’est Michele Kang !

Maintenu en Ligue 1, l’OL est désormais face à un grand chantier. Celui d’assainir ses finances, mais aussi de lancer la prochaine saison du bon pied. Une fois l’assurance de rester en première division acquise, la nouvelle présidente de l’OL, Michele Kang, s’est présentée face à la presse pour expliquer les prochains mois et prochaines échéances des septuples champions de France. « Incroyablement ravie » de la situation et de la « meilleure nouvelle possible » , l’Américaine a tenu à remercier le staff, les actionnaires et les prêteurs du club , confiant avoir « travaillé jour et nuit depuis neuf jours » et avoir « tout donné à 110% » . Si elle a rappelé que « le vrai travail commence maintenant » , elle s’est ensuite penchée sur les prochains défis du club et le processus pour répondre favorablement à la commission d’appel .…

JF pour SOFOOT.com