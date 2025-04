information fournie par So Foot • 11/04/2025 à 22:06

Metz croque Martigues, Amiens surprend Dunkerque et Caen quasiment condamné

Fortunes diverses.

Dans une rencontre spectaculaire, qui n’a pas mis longtemps avant de se décanter, Metz n’a pas tremblé face à Martigues (1-4) . Papa Amadou Diallo montre le chemin aux Messins, servi par un centre de Kevin Van Den Kerkhof, en marquant dès la 2 e minute de jeu (0-1). Mais l’équipe à Stéphan Le Mignan se fait surprendre quelques minutes plus tard par les locaux, 17 e , bien décidés à ne pas se laisser marcher dessus : lancé à l’intérieur de la surface par Alain Ipiele, Karim Tlili fusille Arnaud Bodart d’un tir puissant qui termine dans la lucarne (1-1, 13 e ). Dans la foulée, Metz reprend les commandes grâce à un penalty de Gauthier Hein (1-2, 16 e ), puis un second (1-3, 35 e ). Bien supérieurs au FCM, les Grenats se sont contentés de gérer en seconde mi-temps avant d’alourdir le score en toute fin de match par Ablie Jallow (1-4, 81 e ) Avec ce succès, Metz conforte sa place de dauphin et revient provisoirement à une longueur de Lorient, qui ira défier Guingamp demain. Dans le même temps, Dunkerque n’est pas parvenu à dominer Amiens, qui assure quasiment son maintien (1-0) . Bien que réduits à 10 juste avant la mi-temps (43 e ), l’ASC est parvenue à battre les Dunkerquois, qui n’ont remporté qu’un seul de leurs cinq derniers matchs de championnat, grâce à une réalisation de Malick Mbaye.…

TM pour SOFOOT.com