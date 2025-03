Mettre un terme au changement d'heure ? L'Europe n'arrive pas à se décider

Des études soulignent pourtant les impacts négatifs du changement d'heure en matière de santé ou d'accidents de la route, pour des bénéfices modestes en matière d'économie d'énergie.

Dimanche, les Européens vont passer à l'heure d'été et dormir une heure de moins. Les détracteurs du système sont de plus en plus nombreux, mais malgré une initiative de l'UE entamée en 2018 pour l'abolir, les États membres n'arrivent pas se mettre d'accord.

Deux fois par an à Bruxelles, ce sujet passe pour une illustration drôlatique des difficultés à se mettre d'accord quand on est 27 autour d'une table. Car la Commission européenne avait proposé dès 2018 "d'abolir" le changement d'heure, à la suite d'une vaste consultation à travers l'Europe . Près de 4 millions de personnes s'étaient prononcées pour mettre fin à cet usage, puis le Parlement avait donné son feu vert. Mais depuis, plus rien. La proposition est restée dans les limbes après s'être heurtée à l'opposition de certains États européens.

La fin du changement d'heure ? "Venez me reposer la question dans six mois", s'est amusée une porte-parole de la Commission jeudi.

Des études soulignent pourtant les impacts négatifs du changement d'heure en matière de santé ou d'accidents de la route , pour des bénéfices modestes en matière d'économie d'énergie.

La Pologne, qui assure la présidence tournante du Conseil de l'Union européenne jusqu'en juillet, voudrait remettre la question à l'ordre du jour. Elle envisage de consulter de manière informelle les États membres pour tenter de faire avancer ce dossier. Et la Commission encourage la reprise des discussions. Mais "l'heure tourne", préviennent les Polonais, qui reconnaissent que le soutien des États membres est limité.

Car certains n'y voient qu'une perte de temps , bien loin des défis majeurs auxquels l'Union est confrontée, entre l'invasion de l'Ukraine par la Russie et la menace d'une guerre commerciale avec les États-Unis.

Si la Pologne fait chou blanc, un haut fonctionnaire lituanien assure que son pays prendra les choses en main et fera de la lutte contre le changement d'heure une priorité quand la Lituanie occupera la présidence tournante de l'UE en... 2027.

"Mauvais pour la santé"

Au Parlement, l'abolition du changement d'heure compte aussi de fervents partisans comme l'eurodéputé irlandais Sean Kelly (PPE, droite). "Il existe un grand nombre de preuves suggérant que le changement d'heure est mauvais pour la santé humaine, mauvais pour les animaux, mauvais pour la sécurité routière, et qu'il a très peu d'effets bénéfiques ", avance-t-il.

À l'entendre, la lutte contre le changement d'heure pourrait même être l'un des rares points de convergence avec l'Amérique de Donald Trump.

Après sa réélection, le milliardaire expliquait vouloir débarrasser les États-Unis de l'heure d'été , "inconvenante" et "très coûteuse". Il a depuis nuancé ses propos et y voit une question à "50-50".

Son allié Elon Musk s'est mêlé à l'affaire en demandant à ses millions d'abonnés sur son réseau social X s'ils préfèrent rester à l'heure d'hiver ou à l'heure d'été. La majorité des 1,3 million de votants a opté pour l'heure d'été, avec un soleil qui se lève et se couche plus tard dans la journée.

Si l'Union européenne et les États-Unis arrêtent un jour l'horloge, ils ne seront pas les seuls. Au cours de la dernière décennie, l'Azerbaïdjan, l'Iran, la Russie, la Syrie, la Turquie et l'Uruguay ont supprimé l'heure d'été, selon le Pew Research Center. Certains ont eu des regrets. L'Égypte, qui avait éliminé le changement d'heure en 2014, est revenue en arrière neuf ans plus tard au nom des économies d'énergie.

En Europe, depuis des décennies, les habitants avancent leur horloge d'une heure le dernier dimanche de mars et la reculent d'une heure le dernier dimanche d'octobre. Créée pour gagner une heure de lumière en soirée, l'heure d'été est née en Allemagne pendant la Première Guerre mondiale, et s'est répandue sur le continent.

La coutume était tombée en désuétude après la Seconde Guerre mondiale, jusqu'à la crise pétrolière des années 1970, où elle fut réintroduite pour économiser de l'énergie.