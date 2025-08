Les baignades dans la Seine bien perturbées par les pluies de juillet

Des baigneurs dans la Seine, dans le centre de Paris, le 13 juillet 2025 ( AFP / Dimitar DILKOFF )

Les trois espaces de baignade ouverts début juillet dans la Seine ont pâti des pluies estivales mais ont accueilli plus de 35.000 personnes depuis leur ouverture, a indiqué mardi la mairie de Paris.

"On savait que la météo serait une variable d'ajustement", a commenté l'adjoint au sport de la mairie de Paris, Pierre Rabadan, et "il a pas mal plu" en juillet avec des pluies à plus de 20 mm. Il y a eu 18 jours d'ouverture et 13 jours de fermeture, sachant que la baignade "la plus impactée" a été le site de Bercy. "Mais on est hyper satisfait", a-t-il ajouté.

Promesse de la maire PS de Paris Anne Hidalgo de dépolluer le fleuve aussi pour que les Parisiens puissent s'y baigner, trois espaces ont ouvert le 5 juillet dans le sillage des compétitions olympiques qui se sont tenues dans la Seine l'été 2024.

Le bassin d'Austerlitz construit pour stocker des eaux usées et pluviales est en activité depuis l'été dernier. "Il n'y a pas eu de déversement (des égouts dans la Seine, ndlr) sur la période estivale", a précisé Pierre Rabadan.

"Il y a des habitués qui sont à l'affût de l'ouverture, ceux qui vont courir puis se baignent ensuite, des familles mais aussi des touristes", relève l'élu s'agissant du profil des baigneurs et baigneuses. Les bouées de nage obligatoires font que ces derniers "restent plus longtemps" dans l'eau et "discutent avec leurs potes". Ces espaces doivent fermer fin août "pour l'instant".

En cas de file d'attente, "il y a aura un système de bracelets", a-t-il encore précisé.

A ce jour, la plus forte fréquentation journalière a été de 5.700 personnes le 13 juillet.