Métaux rares : l'UE envisage "des actions dans le cadre de l'OMC" après les restrictions d'exportations chinoises

( AFP / JOHN THYS )

Alors que la Chine a annoncé qu'elle allait imposer des restrictions sur les exportations de deux métaux rares, indispensables aux semi-conducteurs et dont elle est le principal producteur, la Commission européenne a fait part mardi 4 juillet de son inquiétude.

À compter du 1er août, les exportations de gallium et de germanium nécessiteront une licence avant de pouvoir être autorisées, ont annoncé lundi les autorités chinoises, justifiant ces mesures par la nécessité de "préserver la sécurité et les intérêts nationaux". Ces restrictions interviennent dans un contexte de tensions internationales grandissantes autour des semi-conducteurs, sur fond de rivalité technologique avec les États-Unis, et alors que l'UE cherche à réduire sa dépendance aux matériaux critiques venant notamment de Chine.

"La Commission prépare une analyse détaillée de ces annonces et de leur impact potentiel sur les chaînes d'approvisionnement mondiales et l'industrie européenne ", a indiqué une porte-parole de l'institution. "La Commission est inquiète que ces restrictions à l'exportation n'aient rien à voir avec la nécessité de préserver la paix, la stabilité et les obligations de non-prolifération liées aux traités internationaux", autant de motifs invoqués par Pékin, a-t-elle poursuivi.

"Respect des règles" de l'OMC

"Nous appelons la Chine à adopter une approche où les restrictions et contrôles sont basés sur des considérations de sécurité claires dans le respect des règles de l'Organisation mondiale du commerce (OMC)", a ajouté la porte-parole, selon qui l'UE pourrait envisager "des actions dans le cadre de l'OMC".

La Chine représente 80% de la production mondiale de gallium , que l'on trouve dans les circuits intégrés, les LED et les panneaux photovoltaïques, et autant de la production planétaire de germanium, indispensable pour les fibres optiques et l'infrarouge, selon des chiffres de la Commission.

Après avoir mis sur liste noire des entreprises chinoises pour les priver d'accès aux technologies américaines, les États-Unis ont renforcé récemment les restrictions à l'exportation des semi-conducteurs vers la Chine, et font pression sur leurs alliés pour en faire de même. La Chine, qui cherche à devenir autonome dans la conception de semi-conducteurs , dénonce ces mesures qui visent selon elle à maintenir la suprématie américaine dans ce domaine.

La Commission a proposé en mars une nouvelle législation pour réduire la dépendance de l'UE aux matériaux critiques, avec l'objectif d'ici 2030 de ne pas dépendre d'un pays tiers unique pour plus de 65% de ses importations pour chacune de dix-huit matières premières jugées stratégiques.