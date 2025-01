Métapneumovirus humain : faut-il vraiment s’inquiéter de la flambée de cas en Chine ?

Cinq ans après le début de la pandémie de Covid-19, faut-il s'inquiéter de la nouvelle flambée virale en Chine ? Si le Centre de contrôle des maladies (CDC) du pays a démenti les allégations affirmant que les hôpitaux étaient débordés, l'augmentation des cas de contamination par le métapneumovirus (HMPV) a relancé la crainte de voir émerger un nouveau pathogène dans le pays, où le Sars-Cov2 est apparu.

Mais pas de panique, le métapneumovirus humain, au cœur de l'actualité en Chine, n'est pas un inconnu pour les médecins. Loin de là. Dans un communiqué, l'OMS rappelle ainsi qu'il s'agit d'« un virus commun circulant en hiver et au printemps » et provoquant « généralement des symptômes respiratoires semblables à ceux du rhume ». Dans certains cas, il peut entraîner des maladies plus graves, comme la bronchite ou la pneumonie. « Les plus jeunes et les plus âgés sont les plus exposés, ainsi que les personnes immunodéprimées, c'est-à-dire celles dont le système immunitaire est affaibli », précise encore l'OMS.

Identifié pour la première fois en 2001 chez 28 jeunes enfants par des virologistes néerlandais, il avait été immédiatement reconnu comme un nouveau membre du genre Métapneumovirus sur la base de données sur sa séquence génétique. Sachant qu'auparavant, un seul pneumovirus aviaire était membre