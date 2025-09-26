Meta met en place un abonnement payant sans publicité au Royaume-Uni

Logo Instagram à Francfort le 9 janvier 2025. ( AFP / Kirill KUDRYAVTSEV )

Le géant américain Meta a annoncé vendredi le lancement d'abonnements payants sans publicité au Royaume-Uni sur ses plateformes Facebook et Instagram, comme cela se fait déjà dans l'Union européenne, pour se mettre en conformité avec la législation.

"Dans les prochaines semaines, en réponse aux récentes directives réglementaires du Royaume-Uni et après d'étroites consultations" avec le régulateur britannique de la protection des données (ICO), "nous proposerons au Royaume-Uni un abonnement permettant de supprimer les publicités", selon un communiqué de Meta.

Les utilisateurs résidant au Royaume-Uni pourront choisir entre continuer à utiliser Facebook et Instagram gratuitement tout en acceptant des publicités personnalisées, ou souscrire un abonnement pour ne plus voir de publicités.

Logo Meta le 20 férier 2025 à Guildford, au Roauyme-Uni. ( AFP / Justin TALLIS )

L'abonnement coûtera 2,99 livres (3,42 euros) par mois via les navigateurs web ou 3,99 livres (4,57 euros) sur les applications mobiles -- soit moins que les abonnements dans l'UE, proposés à partir de 5,99 euros par mois.

Meta avait instauré cet abonnement sans publicité dans l'UE fin 2023 pour se mettre en conformité avec les règles européennes sur le traitement des données personnelles, qui lui ont déjà valu plusieurs condamnations et amendes.

Saluant "l'approche constructive" britannique vendredi, Meta a en parallèle critiqué dans son communiqué les "exigences excessives" dans l'UE, où il a dû mettre en place une option supplémentaire avec des publicités "moins personnalisées".

L'ICO britannique a lui aussi "salué" vendredi l'annonce d'un abonnement sans publicité qui "permet à Meta de se conformer à la législation britannique", se félicitant aussi d'avoir obtenu un prix "considérablement réduit" par rapport aux propositions initiales du groupe américain, et "presque deux fois inférieur à celui des utilisateurs de l'UE".