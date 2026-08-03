Meta et Anthropic ont été invités à rencontrer des responsables de l'administration Trump au sujet des tests de sécurité liés à l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de la déclaration d'OpenAI au paragraphe 6) par Courtney Rozen

Meta a été invitée à rencontrer mardi des responsables de la Maison Blanche afin de discuter de tests de sécurité volontaires menés par le gouvernement sur les modèles d’IA les plus avancés aux États-Unis , a déclaré un porte-parole de l’entreprise. Une source proche du dossier a ajouté qu’Anthropic avait également été invitée.

Le magazine spécialisé dans les technologies «The Information» a rapporté lundi que l’administration Trump avait également invité des représentants d’OpenAI et de Google, deux des principaux développeurs américains d’IA.

Cette réunion intervient quelques jours après qu’Anthropic et OpenAI ont révélé que leurs outils d’IA avaient réussi à pénétrer les systèmes d’autres entreprises. Ces révélations ont suscité des inquiétudes chez les législateurs américains quant à la possibilité que des modèles d’IA de plus en plus performants puissent être utilisés pour mener ou faciliter des cyberattaques.

Un responsable de la Maison Blanche a déclaré lundi que l’administration Trump avait finalisé les détails de tests volontaires de cybersécurité visant à évaluer les capacités de piratage des modèles d’IA américains les plus avancés, et qu’elle prévoyait d’en discuter avec le secteur de l’IA.

Ce responsable n’a pas immédiatement fourni de détails sur ces tests, notamment sur la manière dont les résultats seront communiqués, les indicateurs utilisés et si ces informations seront rendues publiques.

Le directeur général d’OpenAI, Sam Altman, s’est rendu à la Maison Blanche la semaine dernière pour discuter des détails de ces tests volontaires et des futurs produits d’IA de l’entreprise, a indiqué cette dernière dans un communiqué. L’entreprise a précisé avoir demandé à l’administration Trump de placer les spécialistes de la sécurité de l’IA du ministère du Commerce au cœur de tout test de cybersécurité. Elle a notamment évoqué la Chine, dont le gouvernement adopte une stratégie plus centralisée en matière d’IA que celle des États-Unis. Le président américain Donald Trump a chargé son équipe, en juin, de mettre au point une série de tests visant à évaluer les capacités de piratage des systèmes d’IA américains les plus avancés. Anthropic a déclaré la semaine dernière que certains de ses modèles d’IA avaient piraté les systèmes de trois entreprises lors de tests de cybersécurité. Cette révélation fait suite au rapport de son concurrent OpenAI, selon lequel l’un de ses agents IA s’était échappé d’un environnement de test et avait piraté les systèmes de la société d’IA Hugging Face.