Merz, sous pression en Allemagne, n'ira pas à l'Assemblée générale de l'Onu-source

(Actualisé tout du long)

par Andreas Rinke

Friedrich Merz ne se rendra pas à New York la semaine prochaine pour participer à l'Assemblée générale de l'Onu, comme cela était initialement prévu, a déclaré mardi une source gouvernementale, sur fond de pression accrue sur le chancelier allemand après le revers subi par ses pairs conservateurs lors d'un scrutin régional plus tôt ce mois-ci.

Les critiques contre Friedrich Merz se sont multipliées en raison du faible résultat obtenu par l'Union chrétienne-démocrate (CDU) lors des élections régionales en Saxe-Anhalt, remportées par le parti d'extrême droite Alternative pour l'Allemagne (AfD).

Il était prévu que Friedrich Merz participe, comme d'autres dirigeants mondiaux, à l'Assemblée générale des Nations unies mais, a déclaré mardi la source, "le chancelier ne se rendra pas à New York la semaine prochaine, sa présence étant requise à Berlin".

A l'échelle nationale, la CDU et son allié bavarois, la CSU, sont crédités de 18% à 20% d'opinion favorable, bien en-deçà de leurs résultats lors des élections fédérales de l'an dernier et loin des intentions de vote attribuées à l'AfD.

La confiance envers Friedrich Merz s'est étiolée dans les rangs mêmes de son bloc conservateur. D'après un sondage réalisé par INSA au cours du week-end, une majorité d'électeurs de la CDU disent ne plus penser que Merz est la personne idoine pour diriger le pays.

Une source au sein de la CDU a rapporté plus tôt mardi que les conservateurs ont demandé la tenue dimanche d'une réunion spéciale. L'objectif est de coordonner la réponse du parti aux scrutins prévus ce jour-là dans les Länder de Mecklembourg-Poméranie et de Berlin, a ajouté la source, ainsi que définir un cadre pour afficher une unité derrière Friedrich Merz.

Interrogé lors d'un événement organisé avec des dirigeants d'entreprises sur l'hypothèse que des revers lors des deux scrutins prévus dimanche puissent provoquer sa chute, le chancelier allemand a dit être déterminé à aller au bout de son mandat de quatre ans.

Il a promis que la coalition au pouvoir à Berlin, dont les sociaux-démocrates (SPD) font également partie, mènerait davantage de réformes pour résoudre les problèmes de l'Allemagne.

Friedrich Merz a également exprimé le souhait que l'Union européenne scelle des alliances commerciales supplémentaires, citant notamment le traité Mercosur, pour compenser la domination économique des Etats-Unis et de la Chine.

S'exprimant lors d'un événement distinct, le chef de file de la CSU, Markus Söder, a réaffirmé son soutien à Friedrich Merz et a dit s'attendre à ce que les cadres de la CDU fassent de même.

Par le passé, Friedrich Merz a rejeté les tentatives destinées à le pousser à lier son avenir politique à des résultats électoraux régionaux, mettant en avant l'argument que l'Allemagne avait besoin de stabilité pour faire avancer un programme ambitieux de réformes et naviguer les défis auxquels fait face l'Europe.

(Andreas Rinke et Miranda Murray; version française Rihab Latrache et Jean Terzian)