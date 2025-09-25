 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Merz au défi de freiner l'extrême droite à l'Est, 35 ans après la réunification allemande
information fournie par AFP 25/09/2025 à 12:46

Le logo du parti Alternative pour l'Allemagne (AfD, extrême droite) au parlement du Land de Thuringe à Erfurt, dans l'est de l'Allemagne, le 16 septembre 2025 ( AFP / JENS SCHLUETER )

Le logo du parti Alternative pour l'Allemagne (AfD, extrême droite) au parlement du Land de Thuringe à Erfurt, dans l'est de l'Allemagne, le 16 septembre 2025 ( AFP / JENS SCHLUETER )

A l'approche des 35 ans de la réunification allemande, Friedrich Merz rencontre jeudi les dirigeants des régions de l'ex-Allemagne de l'Est, de plus en plus séduites par l'extrême droite que le chancelier conservateur a juré de combattre.

"Dans les derniers sondages, l'AfD a continué sa progression à l'Est et il semble difficile de lui couper l'herbe sous le pied (...) Cela ne fonctionne pas comme le gouvernement de Merz se l'imaginait", constate Benjamin Höhne, politologue à l'université technique de Chemnitz (est), dans un entretien à l'AFP.

Arrivée deuxième aux législatives de février dernier, l'Alternative pour l'Allemagne (AfD, extrême droite) est en tête des dernières enquêtes d'opinion dans les cinq régions d'ex-RDA.

En Saxe-Anhalt, prochain Land de l'Est où se tiendront des élections régionales, en septembre 2026, sa popularité atteint 39%, son meilleur score. Pour la première fois de son histoire, l'AfD pourrait arriver au pouvoir dans un État régional.

Scores de l'AfD, parti d'extrême-droite allemand, par circonscription depuis sa création, en distinguant les circonscriptions de l'ancienne RFA, de l'ancienne RDA et de Berlin ( AFP / Valentin RAKOVSKY )

Scores de l'AfD, parti d'extrême-droite allemand, par circonscription depuis sa création, en distinguant les circonscriptions de l'ancienne RFA, de l'ancienne RDA et de Berlin ( AFP / Valentin RAKOVSKY )

"L'Est a besoin d'une plus grande attention du gouvernement de Merz, qu'il prenne en compte ses problèmes", estime M. Höhne, citant notamment le manque de représentation des gens originaires de ces régions aux postes de direction dans l'administration, la justice, l'économie et la politique.

Dans la coalition actuelle à Berlin, une seule ministre nommée par les conservateurs vient de l'Est : Katherina Reiche, originaire du Brandebourg, en charge de l'économie et du climat.

- "Citoyens de seconde zone" -

Les Allemands de l'Est "ont l'impression d'être des citoyens de seconde zone", explique à l'AFP Hans Vorländer, professeur en sciences politiques à l'université technique de Dresde (est).

Le chancelier allemand Friedrich Merz au Bundestag, la chambre basse du parlement allemand, le 24 septembre 2025 à Berlin ( AFP / Tobias SCHWARZ )

Le chancelier allemand Friedrich Merz au Bundestag, la chambre basse du parlement allemand, le 24 septembre 2025 à Berlin ( AFP / Tobias SCHWARZ )

Depuis sa prise de fonction début mai, Friedrich Merz n'a visité que deux fois ces territoires: deux sites de l'armée allemande, à Rostock (nord) fin août et dans le Brandebourg fin juin. "Il est allé beaucoup à l'étranger, en Rhénanie-du-Nord-Westphalie (ouest de l'Allemagne). Les gens veulent maintenant qu'il vienne chez nous", estime Nora Seitz, députée conservatrice de Chemnitz, dans un entretien à l'AFP.

Jeudi, il participera à Weimar (centre) à la "conférence des dirigeants des États régionaux de l'Est", organe consultatif de ces Länder pour coordonner leur politique. Compétitivité, énergie, transport et défense sont à l'agenda de cette réunion annuelle avec le chancelier.

"L'Est a tout le potentiel nécessaire pour continuer à se développer mais il vit avec ses espoirs déçus du passé. Le grand défi, c'est maintenant de rétablir la confiance", souligne Mme Seitz.

Beaucoup de ceux qui ont manifesté pour la chute du mur du Berlin, survenue fin 1989, "imaginaient leur vie autrement que celle qu'ils ont aujourd'hui", et "la majorité des électeurs de l'AfD à l'Est sont des gens déçus par la politique", selon elle.

- "Proximité avec la Russie" -

Autre point sensible, "beaucoup de citoyens d'ex-RDA entretiennent une proximité avec la Russie", avec qui les relations sont mauvaises aujourd'hui à cause de la guerre en Ukraine, souligne Mme Seitz.

La ministre-présidente du Land de Mecklembourg-Poméranie-Occidentale,Manuela Schwesig (c), le ministre allemand de la Défense, Boris Pistorius (g), le ministre-président du Land de Thuringe, Mario Voigt, le ministre-président du Land de Brandebourg, Dietmar Woidke, et le ministre-président du Land de Saxe-Anhalt, Reiner Haseloff, assistent à une réunion des ministres-présidents des Länder de l'Est de l'Allemagne au château d'Ettersburg, près de Weimar, dans l'est de l'Allemagne, le 25 septembre 2025 ( AFP / RONNY HARTMANN )

La ministre-présidente du Land de Mecklembourg-Poméranie-Occidentale,Manuela Schwesig (c), le ministre allemand de la Défense, Boris Pistorius (g), le ministre-président du Land de Thuringe, Mario Voigt, le ministre-président du Land de Brandebourg, Dietmar Woidke, et le ministre-président du Land de Saxe-Anhalt, Reiner Haseloff, assistent à une réunion des ministres-présidents des Länder de l'Est de l'Allemagne au château d'Ettersburg, près de Weimar, dans l'est de l'Allemagne, le 25 septembre 2025 ( AFP / RONNY HARTMANN )

Beaucoup d'anciens Allemands de l'Est ont appris la langue russe, sa culture, ont étudié en Union soviétique ou ont participé à la construction de l'oléoduc Droujba, qui transportait du pétrole de l'Oural vers les raffineries de Pologne et d'Allemagne.

En outre, souligne M. Vorländer, M. Merz souffre à l'Est d'un certain déficit de confiance: "Il incarne pour ainsi dire le prototype de l'homme politique ouest-allemand. Il appartient à une élite financière qui a gagné beaucoup d'argent dans une société d'investissement et n'a pas le charisme d'un politique terre-à-terre soucieux du bien-être de ses concitoyens", explique-t-il.

Quelques mois avant la réunification de l'Allemagne fin 1990, le chancelier Helmut Kohl (1982-1998), conservateur comme Friedrich Merz, avait promis aux Allemands de l'Est "des paysages florissants".

Mais 35 ans après, les différences persistent toujours entre Est et Ouest, comme par exemple dans la répartition du patrimoine, les implantations industrielles et les transports.

Même si "la situation réelle est bien meilleure que la réalité perçue", cinq millions de personnes ont quitté l'Est depuis 1990 dans l'espoir d'une vie meilleure à l'Ouest, souligne M. Vorländer.

Ce déclin démographique complique le maintien des services publics locaux : "Les hôpitaux ferment, les écoles ferment, les gens ont le sentiment d'être abandonnés", énumère M. Höhne. "Et cela ouvre une fenêtre pour l'AfD".

Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

2 commentaires

  • 13:08

    Donc si les allemands ne veulent plus de Merz et de sa clique, ce n'est pas parce que les allemands estiment qu'ils sont mauvais. Non c'est à cause d'un complot complotiste de l'extrême droite et des russes qui empêche les allemands de comprendre leur génie....

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Apple a exhorté jeudi l'Union européenne à abroger le règlement sur les marchés numériques (DMA), la loi emblématique entrée en vigueur l'an dernier ( AFP / Nicolas TUCAT )
    L'UE défend sa loi phare sur le numérique face aux critiques d'Apple
    information fournie par AFP 25.09.2025 12:57 

    L'UE a rejeté jeudi les appels du groupe américain Apple à enterrer le règlement sur les marchés numériques (DMA), loi emblématique entrée en vigueur l'an dernier et qui vise à mettre fin aux abus de position dominante des géants technologiques. Apple, qui conteste ... Lire la suite

  • La France devra rendre environ 24 millions d'euros à Amazon au titre des impôts versés en 2019 ( AFP / SEBASTIEN BOZON )
    Taxe Gafa: le fisc sommé de rendre près de 24 millions d'euros à Amazon
    information fournie par AFP 25.09.2025 12:03 

    La France devra rendre environ 24 millions d'euros à Amazon au titre des impôts versés en 2019, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise considérant jeudi que certaines activités du géant du commerce en ligne ne rentraient pas dans le champ de la taxe sur les ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
    information fournie par Reuters 25.09.2025 11:56 

    Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture sans grand changement pour le Dow Jones .DJI (+0,08%), pour le Standard & Poor's-500 .SPX (-0,02%) et pour le Nasdaq (-0,04%). * SECTEUR ... Lire la suite

  • Panneaux solaires à Ordos dans le désert de Kubuqi, le 10 août 2025 ( AFP / Pedro PARDO )
    La Chine couvre ses déserts de panneaux solaires pour alimenter son économie
    information fournie par AFP 25.09.2025 11:32 

    Dans un désert du nord de la Chine, un océan de panneaux solaires bleus recouvre le sable ocre, épousant le relief de dunes comme des vagues, symbole de la transition énergétique à marche forcée du géant asiatique. "Avant, il n'y avait rien ici (...) c'était complètement ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank