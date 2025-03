Merci qui ? Merci Luis Enrique !

La qualification héroïque du PSG à Liverpool ce mardi soir porte avant tout la marque d'un homme : Luis Enrique. Sérénité, confiance et style de jeu reconnaissable entre mille : un an et demi après son arrivée dans la capitale, le technicien espagnol a imposé sa patte au club et fait taire ses détracteurs.

Il fallait le voir haranguer ses joueurs, disposés en cercle autour de lui, en transe et sûr de son fait à quelques instants de la première séance de tirs aux buts de l’histoire du PSG en Ligue des champions. Le genre de moment qui inspire tout sauf sérénité et relâchement. Et pourtant, une énième fois dans cette soirée hors du commun, Luis Enrique transmettait tout sa hargne et sa conviction inébranlable d’une issue positive à ses (jeunes) joueurs. La manière dont les quatre tireurs ont réussi leurs tentatives avec brio et Gianluigi Donnarumma repoussé celles de Darwin Núñez et Curtis Jones ne peut être totalement décorrélée de l’état d’esprit insufflé à petites doses progressives par l’Asturien depuis de longs mois. Pas plus que cette capacité à souffrir encore et encore face aux vagues successives, même quand ces dernières semblent ne jamais vouloir s’arrêter au fil d’une seconde période de grande souffrance.

La victoire de la conviction

Même au cœur de la tempête, ce PSG-là s’est accroché à la moindre branche, sûr de la partition à exécuter pour s’en sortir. La même que celle jouée avec brio depuis trois mois aux quatre coins de l’Hexagone et qui ont valu tant de louanges à Luis Enrique et son escouade, avec à chaque fois le bémol de savoir si elle serait capable d’en faire autant face à un cador du continent. La réponse est oui. « Bravo au PSG, ils ont été très bons sur les deux matchs , s’empressait de saluer le capitaine vaincu Virgil van Dijk au micro de Canal+ dès le coup de sifflet final. Leur entraîneur Luis Enrique en a fait une très bonne équipe. » Surtout, il en a fait une équipe capable de renverser des montagnes, après les avoir si souvent prises sur la figure à ce stade d’une compétition où il était plus souvent question de malédiction.…

Par Tom Binet pour SOFOOT.com