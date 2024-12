information fournie par So Foot • 27/12/2024 à 17:24

Mercato : Une vieille connaissance de Ligue 1 débarque en National

Une panthère au stade Pelé.

Promu cette saison en National et actuellement 15 e du championnat, le Paris 13 Atletico vient de frapper un gros coup sur le marché des transferts, en attirant dans ses rangs l’international gabonais, Bruno Ecuele Manga (36 ans) . L’expérimenté défenseur central, formé à Bordeaux et passé notamment par Angers, Lorient, Cardiff et Dijon, vient de s’engager avec les Gobelins pour une durée encore indéterminée, lui qui évoluait jusqu’à présent au Chamois Niortais.…

FG pour SOFOOT.com