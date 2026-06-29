Mer Baltique : la Pologne signe un contrat à 4,2 milliards de dollars pour acquérir trois sous-marins suédois Saab

Le premier submersible doit être livré en 2031. En attendant, Stockholm va prêter un bâtiment à la Pologne pour former les personnels.

Ulf Kristersson et Donald Tusk à Gdynia, en Pologne, le 29 juin 2026. ( AFP / MARCIN GADOMSKI )

La Pologne a signé lundi 29 juin un contrat de quelque 4,24 milliards d'euros pour l'acquisition de trois sous-marins suédois Saab destinés à renforcer sa défense en mer Baltique face à la menace russe.

L'accord a été signé lundi à Gdynia, port polonais de la Baltique, lors d'un sommet entre les gouvernements des deux pays membres de l'UE et de l'Otan, conduits par les Premier ministres Donald Tusk et Ulf Kristersson.

"La Pologne acquiert trois sous-marins de type A-26, de cinquième génération , les plus modernes, conçus pour opérer en mer Baltique, capables de mettre leurs capacités au service aussi bien de la marine que des forces spéciales", s'est félicité le ministre polonais de la Défense Wladyslaw Kosiniak-Kamysz.

Ce contrat comprend un lot d'armement ainsi qu'un programme de formation et de soutien , d'une valeur d'environ 47 milliards de couronnes suédoises (4,24 milliards d'euros), a précisé le groupe Saab dans un communiqué.

"Étape historique"

Le premier submersible doit être livré en 2031. La livraison du dernier étant prévue en 2038, d'ici là la Suède va prêter à la Pologne un bâtiment du type A-17 modernisé, opérationnel dès l'année prochaine, pour la formation de marins polonais.

Le programme d'achat de sous-marins nommé Orka (Orque) compte parmi les projets les plus importants et les plus urgents de la marine polonaise qui dispose actuellement d'un seul submersible, obsolète, construit en 1985 en URSS.

L'accord prévoit aussi des échanges industriels, ainsi qu'un package logistique, le soutien à l'exploitation ainsi que la préparation des infrastructures nécessaires et l'acquisition par la Suède d'un navire de sauvetage construit dans des chantiers navals polonais.

Qualifié d'"étape historique" pour les deux pays par Ulf Kristersson, le contrat permettra de créer 7.000 emplois en Pologne et "un nombre significatif" en Suède, selon Stockholm.

Le choix du groupe suédois comme fournisseur de sous-marins avait été annoncé en novembre par Varsovie qui a écarté ainsi les autres offres étrangères : allemande, espagnole, italienne, sud-coréenne et celle du français Naval Group.