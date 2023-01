Menaces de coupures ciblées contre des élus pro-réforme des retraites : Bruno Retailleau dénonce une sortie de "l'Etat de droit"

Par la voix de son secrétaire général, la Fédération CGT des mines et de l'énergie a indiqué envisager des actions contre ceux qui "ne comprennent pas le monde du travail".

Bruno Retailleau, le 4 décembre 2022, à Paris ( AFP / Alain JOCARD )

"On va aller voir ceux qui veulent la réforme". La phrase lâchée par Sébastien Menesplier, représentant de la Fédération CGT des mines et de l'énergie (FNME-CGT), qui a menacé de "s'occuper" des élus partisans de la réforme des retraites en procédant à des coupures d'énergie ciblées, a fait des remous dans le paysage politique français, mardi 17 janvier.

"Ce sont des méthodes illégales, des méthodes qui sortent de l'Etat de droit", s'est emporté sur Europe 1 Bruno Retailleau, le patron des sénateurs LR qui soutient la réforme des retraites. "J'appelle l'Etat à sanctionner fermement ce genre d'agissement. Moi, je ne cède pas sous la menace" , a-t-il assuré, après les déclarations du secrétaire général de la FNME-CGT, Sébastien Menesplier, affirmant "s'occuper" des élus qui soutiennent la réforme.

"Plan de bataille" à la CGT

Le président LR des Hauts-de-France, Xavier Bertrand, pour qui il s'agit d'une réforme "comptable", a tenu des propos similaires sur franceinfo: "La grève est un droit reconnu par la Constitution. Les abus du droit de grève ne le sont pas". "Si de telles pratiques sont opérées, je demande au gouvernement de prendre les sanctions qui s'imposent et les entreprises concernées aussi", a-t-il exigé.

La CGT Mines-Energie a présenté vendredi 13 janvier un "plan de bataille" pour obtenir le "retrait pur et simple" du projet du gouvernement, qui prévoit de repousser l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans. Ce plan prévoit une "reprise en main de l'outil de travail sous toutes ses formes": "rétablissements électricité et gaz aux plus précaires, énergies gratuites, coupures ciblées, baisses de production".