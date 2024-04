Menace russe : la Pologne est prête à accueillir des armes nucléaires américaines

La question d'un déploiement potentiel d'armes nucléaires en Pologne faisait l'objet de discussions entre la Pologne et les États-Unis "depuis un certain temps", a avancé le président polonais.

Andrzej Duda à Gdynia, en Pologne, le 6 décembre 2022. ( AFP / MATEUSZ SLODKOWSKI )

La Pologne a publiquement affirmé qu'elle était prête à accueillir des armes nucléaires -notamment américaine- sur son territoire pour renforcer le flanc Est de l'Otan, dont elle est membre, face à la menace russe, a déclaré le président polonais dans un entretien publié lundi 22 avril.

"Si nos alliés décidaient de déployer des armes nucléaires dans le cadre du partage nucléaire sur notre territoire afin de renforcer la sécurité du flanc oriental de l'Otan, nous sommes prêts à le faire", a expliqué Andrzej Duda au quotidien populaire Fakt .

Le chef de l'État polonais, qui se trouve actuellement au Canada après une visite aux États-Unis où il a rencontré notamment l'ancien président Donald Trump et s'est rendu à l'ONU, a ajouté que la question d' un déploiement potentiel d'armes nucléaires en Pologne faisait l'objet de discussions entre la Pologne et les États-Unis "depuis un certain temps".

Des armes nucléaires russes au Belarus

"J'ai déjà abordé ce sujet à plusieurs reprises", a-t-il déclaré. Andrzej Duda avait rencontré en mars son homologue américain Joe Biden.

Selon le président polonais, " la Russie militarise de plus en plus l'enclave de Kaliningrad . Elle est en train de transférer ses armes nucléaires au Bélarus", deux territoires qui sont voisins de la Pologne. En juin 2023, le président russe Vladimir Poutine avait annoncé avoir transféré au Bélarus de premières armes nucléaires.

Au sommet tenu à Vilnius en 2023, les Alliés ont réaffirmé que l'Otan ferait "tout ce qui est nécessaire pour assurer la crédibilité, l'efficacité, la sûreté et la sécurité de sa mission de dissuasion nucléaire, y compris continuer de moderniser ses capacités nucléaires et actualiser son processus de planification".