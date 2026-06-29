Menace russe : la marine britannique va se doter de navires hybrides pour remplacer ses destroyers vieillissants

Londres va se doter de navires de guerre "hybrides" adaptés à "la guerre moderne" pour "contrer l'activité russe dans l'Atlantique Nord et le Grand Nord".

Le destroyer HMS Dragon. (illustration) ( AFP / JUSTIN TALLIS )

Le Royaume-Uni va remplacer ses destroyers vieillissants par au moins six navires de guerre "hybrides", capables de déployer des drones, a annoncé lundi 29 juin le gouvernement, en amont de la présentation très attendue d'un plan d'investissement pour la défense.

Ces navires de combat prendront le relais des six destroyers de type 45, actuellement en service, à partir du "début des années 2030". Ils seront mieux adaptés "au rythme et à la nature de la guerre moderne", selon un communiqué du ministère de la Défense.

Agissant comme "un centre de commandement pour des systèmes sans équipage" , comme les drones, ils pourront être utilisés pour "contrer l'activité russe dans l'Atlantique Nord et le Grand Nord, protéger les infrastructures sous-marines critiques et renforcer la dissuasion de l'Otan".

Le Premier ministre britannique démissionnaire Keir Starmer s'est engagé à publier le plan d'investissement à dix ans pour la défense (DIP), maintes fois repoussé, avant le sommet de l'Otan à Ankara le 7 juillet. Ce plan devait être publié à l'automne 2025 mais des contraintes budgétaires ont compliqué son bouclage. Les arbitrages ont conduit à la démission le 11 juin du ministre de la Défense John Healey, qui estimait les montants prévus insuffisants, notamment face à la menace russe.

Étendre "la portée, la résilience et la puissance de feu de la marine"

Le ministère de la Défense a indiqué dimanche que le successeur de John Healey, Dan Jarvis, avait œuvré depuis deux semaines à "recentrer" le plan sur des "priorités plus immédiates" comme "la mise à disposition d'équipements les plus récents pour le personnel militaire".

Les six destroyers devaient initialement être remplacés par d'autres destroyers plus modernes, de type 83, dont le projet de développement a été annulé -leur conception n'en était qu'au stade préliminaire.

Aucun montant n'a été indiqué pour la production de ces navires de guerre, qui permettront, selon le ministère, d'étendre "la portée, la résilience et la puissance de feu de la marine sans augmentation proportionnelle des effectifs ni des coûts".

Le Royaume-Uni, comme les autres pays de l'Otan, s'est engagé à porter son budget militaire à 3,5% de son PIB d'ici 2035. À plus court terme, le gouvernement britannique s'est engagé à l'augmenter à 2,5% du PIB en 2027 (contre 2,4% en 2025), puis à 3% après 2029.