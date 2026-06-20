Meloni conseille à Trump de se soucier de sa propre popularité

Giorgia Meloni a conseillé samedi à Donald Trump se soucier de sa propre popularité après que le président américain a affirmé que la présidente du Conseil italien avait voulu redorer son image en prenant une photo à ses côtés au sommet du G7.

La dirigeante italienne avait déjà accusé vendredi Donald Trump d'être un "menteur" pour avoir prétendu qu'elle l'avait "supplié" de poser pour une photo avec elle.

Le président américain a réitéré cette affirmation samedi sur son réseau Truth Social, ajoutant que "Gigiorgia" Meloni veut "redevenir amie avec moi afin de faire remonter sa cote de popularité".

Le sang de la cheffe du gouvernement italien n'a fait qu'un tour : "Président Trump, ces attaques constantes et gratuites n'ont aucun sens", a-t-elle écrit en anglais dans un post sur Instagram. "Ma popularité ne vous regarde pas. Je vous suggère de vous concentrer sur la vôtre."

Giorgia Meloni était perçue après le retour de Donald Trump à la Maison Blanche comme l'une de ses plus proches alliées idéologiques en Europe mais les relations entre les deux pays se sont sérieusement détériorées, en raison notamment du refus de Rome de laisser les États-Unis utiliser leurs bases dans la péninsule pour attaquer l'Iran.

(Rédigé par Giselda Vagnoni ; version française Tangi Salaün)