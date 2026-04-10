Melania Trump réfute tout lien avec Epstein, veut faire taire les "mensonges"

Melania Trump a démenti avoir eu la moindre relation avec Jeffrey Epstein, condamné pour délinquance sexuelle, tout en affirmant ne pas avoir été sa victime, ramenant ainsi une affaire qui empoisonne le second mandat de son mari Donald Trump sous les feux des projecteurs.

Lors d'une conférence de presse jeudi en fin de journée, elle a qualifiée d'infondées les spéculations circulant sur les réseaux selon lesquelles ce serait Jeffrey Epstein qui l'aurait présentée à Donald Trump.

Elle a ajouté avoir rencontré son futur mari lors d'une soirée à New York en 1998, deux ans avant de croiser Jeffrey Epstein - qui avait fait fortune dans la finance et s'est suicidé en prison en 2019 avant son procès pour trafic sexuel de mineurs - lors d'un autre événement auquel elle assistait avec Donald Trump.

Melania Trump a également exhorté le Congrès à organiser des audiences publiques afin que les victimes de Jeffrey Epstein puissent raconter leur histoire sous serment, une initiative qui ne devrait pas être du goût du président américain, dont les conseillers auraient été tenus au courant de ce qu'allait dire son épouse.

"Les mensonges qui me lient au scandaleux Jeffrey Epstein doivent cesser aujourd'hui (...) Je ne suis pas une victime d'Epstein", a déclaré Melania Trump, qui a lu une déclaration puis a refusé de répondre aux questions des journalistes.

Cette intervention ne manquera de raviver les divisions créées par cette affaire au sein même du camp Trump, nombre de partisans MAGA estimant que l'administration du président américain ne facilite pas la publication complète de documents liés à à Jeffrey Epstein.

Donald Trump, un ancien ami de Jeffrey Epstein qui affirme avoir rompu ses liens avec le financier au début des années 2000, figure parmi les nombreuses personnalités – célébrités, politiciens et intellectuels – citées dans les dossiers gouvernementaux.

Melania Trump n'a pas expliqué pourquoi elle avait choisi de s'exprimer ce jeudi, au risque de remettre au goût du jour une affaire qui avait largement disparu des gros titres en raison de la guerre américano-israélienne contre l'Iran.

Marc Beckman, conseiller principal de Melania Trump, a déclaré à Reuters dans un communiqué : "La Première dame Melania Trump s'est exprimée maintenant parce que trop, c'est trop. Les mensonges doivent cesser".

(Bo Erickson, version française Benoit Van Overstraeten, édité par)