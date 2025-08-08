Médicaments falsifiés : un fléau économique et de santé publique exacerbé par la vente en ligne illégale

Ce trafic, facilité par l'explosion du commerce électronique, est considéré comme nettement plus rentable que le trafic de drogue.

( AFP / GERARD JULIEN )

Mauvaise substance active, mauvais dosage, mauvais excipients... Les médicaments falsifiés sont en plein essor à travers le monde, portés la prolifération de sites non réglementés, facilitant ainsi le développement d’un marché mondial de médicaments illicites. Ce fléau constitue à la fois une menace pour la santé publique et un enjeu économique majeur.

• Faux médicaments: de quoi s'agit-il ?

Les médicaments falsifiés sont des produits dont l'identité, la composition ou la source est délibérément représentée de façon trompeuse, selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

Ils peuvent contenir soit les bons ingrédients mais dans un dosage incorrect, soit un autre composé actif, ou même aucune substance active. Ou encore de mauvais excipients. Il peut s'agir aussi de vrais médicaments détournés pour être revendus illégalement souvent à l'insu des patients, mais dans d'autres cas, ils sont délibérément recherchés pour être utilisés comme dopants ou psychotropes .

Bien qu'authentique à l'origine, un médicament sorti du circuit officiel, par exemple commandé sur un site de pharmacie illégale devient de facto un produit illicite : "À partir de ce moment-là on parle de médicament falsifié et détourné", souligne le syndicat des entreprises du médicament en France (Leem).

Idem pour des médicaments périmés reconditionnés pour être revendus ou qui sortent de la chaîne légale de distribution via des fausses ordonnances.

Le contexte sociétal favorise la diffusion des médicaments falsifiés, comme "l'émergence d'une culture de l'automédication et de l'autodiagnostic dans les pays où l'accès aux consultations médicales est devenu trop complexe ou contraignant", observe le laboratoire français Servier.

• Un danger pour la santé

"Alors qu'auparavant les patients hésitaient à consommer des médicaments sans avis médical, certains sont désormais séduits par l'idée d'acheter des médicaments sans ordonnance, notamment en ligne", ajoute Servier.

Les médicaments falsifiés représentent une menace importante pour la santé publique à l’échelle mondiale, selon l'OMS. Ils peuvent être nocifs s'ils contiennent des contaminants ou des substances toxiques . Leur dangerosité est parfois indirecte, par exemple dans le cas des antimicrobiens car ils augmentent le risque de pharmacorésistance. Au mieux, ils sont inefficaces.

"Il y a de toute manière systématiquement un enjeu de santé publique majeur, avec des risques plus ou moins graves" mais "les gens n'en ont pas conscience", souligne le Leem.

En 2022 et 2023, la mort de 300 d'enfants , en Gambie, Ouzbékistan et Indonésie, qui avaient pris des sirops pédiatriques contre la toux frelatés avec de l'antigel mis en vente libre avait suscité une vive réaction de l'OMS.

• Un fléau mondial galopant et lucratif

"Aucune région du monde n'est épargnée, ni aucune domaine thérapeutique", résume Meriem Bourahla-Loudiyi, qui dirige le groupe anti-contrefaçon à la fédération européenne des industries pharmaceutiques (Efpia).

Ce trafic, facilité par l'explosion du commerce électronique avec la multiplication de sites non réglementés, est considéré comme nettement plus rentable que le trafic de drogue.

L'opération "Pangea XVII" chapeautée par Interpol, réalisée entre décembre 2024 et mai 2025, a permis la saisie de 50,4 millions de doses de produits pharmaceutiques illicites, pour une valeur de 56 millions d'euros. Menée dans 90 pays, elle a conduit à l'arrestation de près de 800 personnes, a indiqué fin juin Interpol notant une "demande croissante" pour les médicaments contre le diabète.

Les sanctions restent globalement moins lourdes que celles liées au trafic de drogues , selon les experts.

• Les médicaments les plus visés

Pendant de nombreuses années, des traitements contre la dysfonction érectile, comme le Viagra , était particulièrement ciblé par le trafic illicite de médicaments.

Les "criminels pharmaceutiques" s'adaptent toujours à la demande, ciblant des produits à forte valeur ajoutée allant des thérapies contre le cancer , en passant par les traitements des maladies chroniques et les anxiolytiques , constate Meriem Bourahla-Loudiyi.

Depuis 2023, les médicaments qui traitent les troubles du métabolisme, comme les antidiabétiques et les anti-obésité , ont rejoint les champs thérapeutiques les plus touchés par la contrefaçon aux côtés des systèmes génito-urinaire et nerveux central .

À l'été 2024, l'OMS a alerté sur des lots falsifiés, dans plusieurs pays, de médicaments à base de sémaglutide utilisés pour le traitement du diabète de type 2 et de l’obésité, dont font partie respectivement Ozempic et Wegovy .