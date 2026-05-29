Médical: bioMérieux va créer 400 emplois dans une nouvelle usine en Isère

BioMérieux, spécialiste français des tests et diagnostics médicaux, va créer 400 emplois et investir plus de 250 millions d'euros dans une usine de production en Isère ( AFP / JEFF PACHOUD )

BioMérieux, spécialiste français des tests et diagnostics médicaux, va créer 400 emplois et investir plus de 250 millions d'euros dans une usine de production en Isère, qui doit voir le jour en 2030 et dont la première pierre a officiellement été posée vendredi.

"Le diagnostic est aujourd'hui un pilier essentiel de la santé publique", a déclaré en marge de cet événement Pierre Boulud, directeur général de bioMérieux, sous la charpente métallique déjà bien entamée de cette future usine de 11.000 m2 située à La Balme-les-Grottes, dans le nord du département.

"Tout le monde a pris conscience, dans le cadre de la pandémie de Covid, du rôle déterminant qu'il jouait dans la gestion d'une crise sanitaire. Et (...) la crise Ebola en Afrique nous rappelle de façon criante que quand on ne sait pas bien diagnostiquer, les maladies s'étendent et on ne sait pas les contrôler", a-t-il ajouté.

Le groupe bioMérieux, entreprise familiale créée en 1963, commercialise des solutions de diagnostic in vitro (instruments et réactifs) permettant d'identifier des infections liées à des bactéries ou des virus: maladies respiratoires, intestinales, sexuellement transmissibles, etc.

Présent dans le monde entier, surtout aux Etats-Unis où il réalise près de la moitié de son chiffre d'affaires (4,1 milliards d'euros en 2025) et compte un tiers de ses effectifs, il reste fortement ancré en Auvergne-Rhône-Alpes, son siège étant situé près de Lyon.

L'usine iséroise de La Balme-les-Grottes, ville d'un millier d'habitants où le groupe est déjà implanté depuis près de 40 ans, sera destinée à la production de tests PCR, connus pour fournir des résultats rapidement à partir d'un seul prélèvement et jusqu'ici seulement produits par bioMérieux à Salt Lake City (Utah).

Avec une mise en service à horizon 2030, elle complétera la production américaine pour satisfaire majoritairement la demande en Europe, y sécuriser les approvisionnements, et mieux répondre aux besoins croissants en diagnostic des maladies infectieuses, selon le groupe.

BioMérieux prévoit d'embaucher 130 personnes dès son ouverture, et à terme de créer au total 400 emplois.

Cette nouvelle usine est une "très bonne nouvelle" pour le territoire, a salué Fabrice Pannekoucke, président de la région Auvergne-Rhône-Alpes qui continue selon lui d'être un "véritable moteur industriel" pour la France.

A trois jours de l'ouverture du sommet Choose France qui vise à attirer les investissements étrangers en France, le ministre délégué à l'Industrie, Sébastien Martin, a rappelé l'importance de la souveraineté sanitaire tricolore.

Il a remercié la famille Mérieux de ne "pas céder aux sirènes d'une forme de déclinisme ambiant, qui pourrait faire croire que tout peut se faire ailleurs, alors qu'en France nous avons la chance d'avoir des savoir-faire".