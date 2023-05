Medef : la course pour la présidence est lancée

Après le tour d'échauffement, la course pour la présidence du Medef va enfin pouvoir commencer. Les candidats ont achevé ce vendredi leur collecte des parrainages et leur dossier sera étudié mardi par le Comité statutaire et d'éthique du Medef pour validation. Une fois cette dernière étape franchie, la campagne officielle va s'ouvrir et le nouveau patron des patrons, qui succédera à Geoffroy Roux de Bézieux, sera désigné le 6 juillet prochain.

Selon les informations dévoilées par BFM Business, et confirmées par Le Point , seuls trois d'entre eux ont passé la première étape : Patrick Martin, l'actuel président délégué du Medef et bras droit de Geoffroy Roux de Bézieux, Dominique Carlac'h, vice-présidente et porte-parole du Medef, et Pierre Brajeux, le président délégué de la Fédération française de la sécurité. Guillaume Cairou, le président du Club des entrepreneurs, n'a pas réussi à passer la barre des 150 parrainages, tandis qu'Olivier Klotz, le président du Medef Alsace, avait déjà jeté l'éponge et rallié Pierre Brajeux.

« Les adhérents veulent avoir le portable du président »

La bataille sera-t-elle serrée comme l'avait été l'affrontement entre Geoffroy Roux de Bézieux et Alexandre Saubot en 2018 ? Pour le moment, les bookmakers parient encore sur une victoire facile de Patrick Martin. Patron d'une ETI familiale, Martin Belaysoud, spécialisée

