 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

McKinsey accusé de fraude fiscale : le PNF fait saisir 65 millions d'euros
information fournie par Boursorama avec Media Services 04/09/2026 à 18:40
Ajouter Boursorama à vos sources

( AFP / LIONEL BONAVENTURE )

( AFP / LIONEL BONAVENTURE )

La somme a été saisie par la justice belge - suite à des auditions de témoins et de suspects, le PNF a demandé l'aide du parquet belge, "dans le cadre de l'entraide internationale", selon un communiqué.

L'enquête visant McKinsey se poursuit, le géant du conseil est visé depuis quatre ans par une enquête pour blanchiment de fraude fiscale aggravée. Ce vendredi 4 septembre, le parquet national financier a annoncé avoir fait saisir par la justice belge quelque 65 millions d'euros correspondant à la quasi-totalité de la somme qu'aurait pu soustraire aux impôts le cabinet. Cette somme, saisie le 19 août, correspond "à 96% du préjudice fiscal selon l'évaluation du parquet national financier", ont précisé le procureur national financier Pascal Prache, et le procureur du Roi de Bruxelles Julien Moinil, dans un communiqué commun.

Géant américain du conseil, McKinsey est visé depuis mars 2022 par cette enquête préliminaire, ouverte dans le prolongement d'une commission d'enquête du Sénat et confiée à l'Office national anti-fraude (Onaf). Celle-ci portait sur l'influence des cabinets de conseil privés sur les politiques publiques depuis l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron en 2017. L'enquête pénale avait été ouverte sur un possible montage fiscal des entités françaises de McKinsey qui leur aurait permis de ne verser aucun impôt sur les sociétés entre 2011 et 2020. Suite à des auditions de témoins et de suspects en 2025 et 2026, le PNF a demandé l'aide du parquet belge, "dans le cadre de l'entraide internationale", poursuit le communiqué.

Cette perquisition est liée à l'enquête préliminaire ouverte en mars 2022, et qui se poursuit, mais n'a pas de lien avec les informations judiciaires ouvertes ensuite, notamment pour "tenue non conforme de comptes de campagne", portant sur les conditions d'intervention de cabinets de conseil dans les campagnes électorales de 2017 et 2022 d'Emmanuel Macron et élargie depuis aux années 2015 et 2016, et pour favoritisme. Des perquisitions ont eu lieu au domicile de dirigeants et anciens dirigeants de McKinsey, au ministère de la Santé, au siège parisien de la société de conseil et à ceux du parti d'Emmanuel Macron, Renaissance, et de l'association de financement de ce mouvement.

1 commentaire

  • 19:09

    je recommande au parquet de prendre McKinsey comme conseil dans ce procès...

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Ségolène Royal à Blois le 29 août 2026 ( AFP / Alain JOCARD )
    Ségolène Royal, le comeback permanent
    information fournie par AFP 04.09.2026 19:37 

    Vingt ans après son élection perdue face à Nicolas Sarkozy, Ségolène Royal rêve toujours d'un destin présidentiel et table sur son "expérience" et sa notoriété pour bouleverser la primaire socialiste. Une périlleuse tentative de comeback, en solitaire, pour celle ... Lire la suite

  • Le réalisateur français Tony Gatlif, le 23 mai 2025 à Cannes ( AFP / Valery HACHE )
    Tony Gatlif, le chantre de la culture tzigane, s'est éteint
    information fournie par AFP 04.09.2026 19:32 

    La culture tzigane a perdu l'un de ses plus ardents défenseurs avec la mort à 77 ans de Tony Gatlif, le réalisateur d'une vingtaine de films dont "Gadjo Dilo". Le réalisateur est décédé mercredi à Arles (Bouches-du-Rhône), à proximité de la Camargue qu'il aimait ... Lire la suite

  • Sous la pression des élus, le gouvernement renonce à imposer la consigne des bouteilles plastiques ( AFP / JOEL SAGET )
    Sous la pression des élus, le gouvernement renonce à imposer la consigne des bouteilles plastiques
    information fournie par AFP 04.09.2026 19:09 

    Les élus locaux ont fait reculer l'exécutif : le gouvernement a décidé vendredi de ne pas leur imposer la consigne pour le recyclage des bouteilles en plastique, que certains qualifiaient "d'absurdité", leur proposant une "consigne volontaire et territorialisée". ... Lire la suite

  • A 18 ans, il est suspecté d'être l'un des hackers derrière le retentissant piratage du fisc ( AFP / THOMAS SAMSON )
    La justice place en détention l'un des pirates présumés du fisc
    information fournie par AFP 04.09.2026 19:06 

    A 18 ans, il est suspecté d'être l'un des hackers derrière le retentissant piratage du fisc. Un membre présumé du groupe de pirates Zerobytes qui a volé les données de 678.000 contribuables a été mis en examen et placé en détention provisoire à Paris. Un deuxième ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank