McKinsey accusé de fraude fiscale : le PNF fait saisir 65 millions d'euros

( AFP / LIONEL BONAVENTURE )

La somme a été saisie par la justice belge - suite à des auditions de témoins et de suspects, le PNF a demandé l'aide du parquet belge, "dans le cadre de l'entraide internationale", selon un communiqué.

L'enquête visant McKinsey se poursuit, le géant du conseil est visé depuis quatre ans par une enquête pour blanchiment de fraude fiscale aggravée. Ce vendredi 4 septembre, le parquet national financier a annoncé avoir fait saisir par la justice belge quelque 65 millions d'euros correspondant à la quasi-totalité de la somme qu'aurait pu soustraire aux impôts le cabinet. Cette somme, saisie le 19 août, correspond "à 96% du préjudice fiscal selon l'évaluation du parquet national financier", ont précisé le procureur national financier Pascal Prache, et le procureur du Roi de Bruxelles Julien Moinil, dans un communiqué commun.

Géant américain du conseil, McKinsey est visé depuis mars 2022 par cette enquête préliminaire, ouverte dans le prolongement d'une commission d'enquête du Sénat et confiée à l'Office national anti-fraude (Onaf). Celle-ci portait sur l'influence des cabinets de conseil privés sur les politiques publiques depuis l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron en 2017. L'enquête pénale avait été ouverte sur un possible montage fiscal des entités françaises de McKinsey qui leur aurait permis de ne verser aucun impôt sur les sociétés entre 2011 et 2020. Suite à des auditions de témoins et de suspects en 2025 et 2026, le PNF a demandé l'aide du parquet belge, "dans le cadre de l'entraide internationale", poursuit le communiqué.

Cette perquisition est liée à l'enquête préliminaire ouverte en mars 2022, et qui se poursuit, mais n'a pas de lien avec les informations judiciaires ouvertes ensuite, notamment pour "tenue non conforme de comptes de campagne", portant sur les conditions d'intervention de cabinets de conseil dans les campagnes électorales de 2017 et 2022 d'Emmanuel Macron et élargie depuis aux années 2015 et 2016, et pour favoritisme. Des perquisitions ont eu lieu au domicile de dirigeants et anciens dirigeants de McKinsey, au ministère de la Santé, au siège parisien de la société de conseil et à ceux du parti d'Emmanuel Macron, Renaissance, et de l'association de financement de ce mouvement.