information fournie par So Foot • 29/03/2025 à 23:00

Mbappé porte le Real Madrid face à Leganés

Real Madrid 3-2 Leganés

Buts : Mbappé (32 e SP et 76 e ) et Bellingham (47 e ) pour les Merengue // Garcia (34 e ) et Raba (41 e ) pour les Pepineros

Hala Mbappé !…

TB pour SOFOOT.com