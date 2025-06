Mbappé : « On a les boules »

Ohé ohé capitaine abandonné.

Peu en vue face à l’Espagne, Kylian Mbappé a tout de même trouvé le chemin des filets sur penalty . Le début d’une révolte qui a vu les Bleus revenir à un petit but de l’Espagne, sans pour autant pouvoir éviter la défaite . « À chaud, je dirais qu’on a bien joué, on a eu des séquences de jeu qu’on n’a pas eues depuis un moment , analysait l’attaquant du Real Madrid sur TF1 au coup de sifflet final. On a eu dix minutes de trou en première mi-temps et on prend deux buts, pareil en deuxième mi-temps. On n’est pas constants sur 90 minutes, mais il y a eu du mieux. » …

TB pour SOFOOT.com